TBL Erkekler Federasyon Kupası'nda Çeyrek Final Eşleşmeleri Belirlendi

TBL Erkekler Federasyon Kupası'nda Çeyrek Final Kuraları Çekildi
Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Erkekler Federasyon Kupası çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapıldı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu ile kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.
TBF Erkek Ligleri Yönetmeni İbrahim Daloğlu, organizasyonda mücadele edecek Esenler Erokspor, Trabzonspor, MKE Ankaragücü Ikon Menkul, iLab Basketbol, Çayırova Belediyesi, Carpartner TED Ankara Kolejliler, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Haremspor takımlarına başarı diledi.
Çeyrek Final Maçları ve Dörtlü Final Tarihleri
Çeyrek final maçları 13-14 Ocak tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak. Dörtlü Final organizasyonu ise 16-18 Ocak tarihleri arasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.
Eşleşmeler Belli Oldu
Kura çekimi sonucunda oluşan eşleşmeler şu şekilde belirlendi:
- Carpartner TED Ankara Kolejliler - Esenler Erokspor
- Trabzonspor - Çayırova Belediyesi
- Konya Büyükşehir Belediyespor - MKE Ankaragücü İkon Menkul
- Haremspor - iLab Basketbol
Eşleşmelerin belirlenmesinde, ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan ekipler ile ikinci 4'te yer alan takımlar ayrı torbalardan kura çekiminde yer aldı.
Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Erkekler Federasyon Kupası'nda çeyrek final kura çekimi Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu ve kura çekimine katılan takım temsilcileri birlikte fotoğraf çektirdi.