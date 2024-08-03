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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Beşiktaş'a Tebrik

Numan Kurtulmuş, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek şampiyon olan Beşiktaş'ı sosyal medyadan tebrik etti.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 23:18
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Beşiktaş'a Tebrik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Beşiktaş'ı Kutladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 2023 Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Sosyal Medyadan Paylaşım

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum," şeklinde ifadelerde bulundu.

Bu zafer, Beşiktaş taraftarları için büyük bir gurur kaynağı olurken, Kurtulmuş'un mesajı, kulübün başarılarının takdir edilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

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