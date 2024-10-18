TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye-Macaristan Dostluk Maçını İzledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dostluk Maçını İzledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında düzenlenen dostluk maçını takip etti.

Kültürel Bağları Güçlendiren Etkinlik

Türk-Macar Kültür Yılı kapsamındaki bu etkinlik, MTA Futbol Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kurtulmuş, maç öncesinde Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile bir araya gelerek sporcuları selamladı ve ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karşılaşma ve Sonuç

Maçın başlama vuruşunu yapan Kurtulmuş'un izlediği karşılaşma, TBMM Parlamenterler Spor Kulübü'nün 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı. Kurtulmuş’un yanındaki konuklar, maçı büyük bir heyecanla izlediler.

Ödül Töreni

Maçın ardından yapılan ödül töreninde, Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı Fatih Dönmez ile Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver, sporculara madalyalarını ve şampiyonluk kupasını takdim etti. Bu dostluk maçı, iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesine katkıda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi. Maç öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver (sağda) ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi. Maç öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver (sağda) ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi. Maç öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver (sağda) ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi. Maç öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver (sağda) ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi. Maç öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver (sağda) ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi. Maç öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver (sağda) ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi. Maç öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver (sağda) ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi. Maç öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver (sağda) ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi. Maç öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver (sağda) ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi. Maç öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver (sağda) ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi. Maç öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver (sağda) ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi. Maç öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver (sağda) ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi. Maç öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver (sağda) ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi. Maç öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver (sağda) ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi. Maç öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver (sağda) ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi. Maç öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver (sağda) ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi. Maç öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver (sağda) ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi. Maç öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver (sağda) ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (solda), TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi. Maç öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver (sağda) ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı çektirdi.