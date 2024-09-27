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TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Yarışları Ankara'da Başlıyor

Ankara'da gerçekleştirilecek olan TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası yarışları, üç gün sürecek heyecan dolu etkinliklerle başlayacak.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:14
TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Yarışları Ankara'da Başlıyor

TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası Yarışları Ankara'da

Binicilik tutkunları için önemli bir etkinlik olan TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı Kupası, Ankara'da heyecan dolu anlar yaşatacak. Başkent Binicilik Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyon, 3 gün boyunca sürecek çeşitli yarışmalarla dolu.

Yarışmalar ve Önemli Tarihler

Organizasyonun ilk etabı, engel atlama yarışmaları olarak başladı. Bu prestijli yarışlar, Türkiye'nin en iyi binicilerini bir araya getirecek. Genelkurmay Başkanlığı Kupası yarını beklerken, TBMM Kupası ise 29 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

Etkinlikte ayrıca Türkiye Jokey Kulübü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kupası yarışları da yer alacak. Bu yarışmalar, binicilik sporunun ülke genelindeki gelişimini ve önemini bir kez daha gözler önüne serecek.

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