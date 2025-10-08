TCF Akademi: Artistik Cimnastik Antrenör Eğitimleri Mardin'de Başladı

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun TCF Akademi Artistik Cimnastik Antrenör Eğitimleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Mardin'de başladı; proje 7 bölge, 81 il hedefli.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 12:27
Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan bölgesel proje

Türkiye Cimnastik Federasyonunca (TCF) düzenlenen "TCF Akademi Artistik Cimnastik Antrenör Eğitimleri" Mardin'de başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri iş birliğiyle ilk olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Mardin'de başlayan proje 7 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde planlandı.

Açıklamada, eğitimle branş tanıtımının hedeflendiği vurgulanarak verilen dersler şöyle aktarıldı: Salon kuralları, okul öncesi çocuklar için hareket eğitimi, antrenör davranış modelleri, veli ve sporcuyla iletişim, yetenek seçimi, örnek günlük antrenman programları, özel antrenman bilgisi ve hakem kurallarına genel bakış.

Eğitimin amaçları arasında antrenörlük mesleğini güçlendirmek, bilimsel temelli eğitimlerle donatılmış antrenör yetiştirerek sporda sürdürülebilir başarıyı sağlamak, antrenör sayısını artırarak mesleki yeterliliği geliştirmek ve antrenörlere etkili ve bilimsel antrenman planlaması yapmayı öğretmek yer aldığı belirtildi.

