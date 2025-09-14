Tedesco: "Daha hızlı oynamalıyız" — Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor

Tedesco: "Daha hızlı ve çabuk oynamamız gerekiyor"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Chobani Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, maç sonu değerlendirmesinde takımın tempoya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Maçın gidişatı ve ilk izlenimler

Tedesco, basın toplantısında maçın çok gergin başladığını ve çok fazla top kaybettiklerini belirtti. Teknik adam, oyuncularına yönelik beklentisini şu sözlerle dile getirdi: "Daha hızlı ve çabuk oynamamız gerekiyor."

Çalışma programından bahseden Tedesco, "1 gün savunma, 1 gün ofans, 1,5 gün duran top çalıştık" ifadelerini kullandı ve maçın önemine vurgu yaparak, "1 numarada önemli olan maçın sonucuydu. İkincisi de oyuncuların gösterdiklerimi çalışmasıydı." diye konuştu.

Girdiğimiz pozisyonlar ve gol eksikliği

Tedesco, maç içinde fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı: "29'a 1'di şutlar. 11'e 10 oynandı maç ama bazen zordur. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. 2. golü atmak çok önemli. Yoksa rakip inanmaya devam ediyor, kaybedecek bir şeyleri olmuyor."

Duran toplar ve savunma performansı

Genç teknik adam, duran toplarda daha iyi olmak gerektiğini söyledi ve ekledi: "Siz ne kadar iyi yaparsanız yapın bazen rakip çok iyi savunabilir. Bugün kazandık ama Trabzonspor çok iyi bir takım. Onuachu'yu durdurması, savunması hiç kolay değil. Savunmamız o noktada iyi iş çıkardı."

Tedesco, korner sayısına atıfta bulunarak "10 korner atışından 1 gol bulsaydık güzel olurdu ama duran topta atılan goller sadece bize bağlı değil." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu değerlendirmeleri: Szymanski ve Asensio

40 yaşındaki çalıştırıcı, takımın potansiyeline dikkat çekerek Szymanski için şunları söyledi: "Szymanski kendisini rahat hissediyor. 8, 10 ve kanat oynatabiliyorum. Nerde oynarsa oynasın hatlar arasında topla buluşmayı seviyor, arkaya koşular atabiliyor. Onu kaleye yaklaştırmak istiyoruz."

Asensio'nun durumuyla ilgili Tedesco, "Asensio son maçını mayıs sonunda oynamıştı. İdmanla maçın şiddeti aynı olmuyor. Maç temposu çok farklı oluyor ama yavaş yavaş onu istediğimiz tempoya getireceğiz. Onun daha hazır olmasına takım olarak ihtiyacımız var ama asla onu riske etmeyeceğiz. Onu korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Stadyum, taraftar ve hakemler

Tedesco, Samandıra'da kalmaya devam edeceklerini belirtirken stadyum atmosferine övgüde bulundu: "Stadyum harikaydı, taraftarlar süperdi ve hakemler çok iyiydi. Maçtan önce konuştuk, çok sıcak kanlılardı."

Teknik adam ayrıca Süper Lig hakkında gözlemlerini aktardı: "Süper Lig'de ilk maçımdı ama daha önce Süper Lig maçlarını izlemiştim. Dışardan insanlar fikir sahibi olabiliyor ama takımları bilmiyorlar. Burada iyi takımlar var, güzel atmosfer var."

Hakem kararlarına değinen Tedesco, "Golden önceki faul net bir fauldü. Hakemler için bu tarz durumlar çok kolay olmayabiliyor ama bence hakemler çok iyiydi. Atmosferi umursamadan karar verdiler." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.