Tedesco: "Futbolu yalnız oynayamazsınız" — Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor

Maç özeti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki maçta konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmada ilk defa istedikleri şekilde oyunu kontrol ettiklerini söyledi. Tedesco, Chobani Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun maç değerlendirmesi

İtalyan çalıştırıcı, "Son maçlarda uzun toplarda sıkıntı yaşadık. Kaybettiğiniz maçlarda her şey kötü değildir. İyi maçlarda da her şey iyi değildir. Bu gece birçok şey iyiydi. İlk yarının sonunda uzun toplar, bize tehlikeli durumlar yaşattı. Genel olarak oyunu iyi kontrol ettik. İlk defa istediğim şekilde oyunu kontrol ettik. Bu durum bana eskiden çalıştığım takımları hatırlattı. 1-0'dan sonra da çok pozisyona girdik. Bu oyunu 1-0 gerideyken de oynamamız gerekiyor. Çünkü bazen geriye de düşebilirsiniz. Zamana ihtiyacımız var. Ayrıca İsmail Yüksek de iyi oynadı." dedi.

Basında çıkan haberler ve Başkan ile ilişkiler

Tedesco, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için basında başka isimlerin konuşulmasına ilişkin, "Haberler beni rahatsız etmiyor. Böyle büyük kulüplerde çalıştığınız zaman negatif şeylerle de uğraşmalısınız. Ben de bu mesleğe dün başlamadım. Bu tarz durumları yaşadım. Belçika'da ve Rusya'da farklı yöneticilerle çalıştım. Futbolda böyle şeyler olabilir. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile konuştuğum şeyler özel. Ailede konuşulan ailede kalır. Yine de konuşulanlarla ilgili ilk izlenimlerim iyi. Başkan, yardımcı olabileceği konularda bize yardımcı olmak istiyor. İnsan olarak gelişmek için bu tarz destekleri hissetmeniz lazım. Bu yüzden iyi hislerim var." ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Genç teknik adam, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Birlikte olmak çok önemli. Futbolu yalnız oynayamazsınız. Tenisi tek başınıza oynarsınız ama futbolu oynayamazsınız. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Takım, bugün penaltıda bunu gösterdi. Bu yüzden takıma minnettarım. Başkan, takıma da aynı şeyi söylemişti." dedi.

Hücum ve oyun analizleri

Tedesco, hücum performansını değerlendirirken, "Karşı takımın ceza sahasında 29 kez topla buluştuk. Bu çok iyi sayı ama daha fazla gol atmalıyız. İlk yarıda daha kolay gol bulabilirdik. Erken de golü bulabilirdik. Erken golü bulmak önemli. Maç ne kadar 0-0 devam ederse işimiz o kadar zorlaşır. Çalışmamız gereken çok şey var. Üçüncü bölgede daha iyi oynayabiliriz. Ceza sahasında daha sakin olmalıyız. Ortaları erken açmamalıyız. Üçüncü bölgede biraz daha sakin olmamız gereken çok fazla pozisyon vardı." şeklinde konuştu.

En-Nesyri'nin ileride topla buluşamamasına değinen teknik adam, "Birçok durumda ortalar, sonrasında kontratak olarak dönüyor. Ortalar böyle bir sıkıntı da yaratıyor. Sadece ceza sahasındaki futbolcu sayısı değil, dışındaki oyuncu sayısı da önemli. Bu tarz top kayıpları, kontratakla sonuçlanabilir. Biraz acele ettiğimizi düşünüyorum. Bazen orta yapmamamız gereken durumlarda orta yapıyoruz. Video analizlerde bunu görüyoruz. Bu bizim için bir sonraki adım. Birçok açıdan takım iyiydi. Sahadaki pozisyonumuz, oyunu kontrol etmemiz, rakibi geriye itmemiz ve gol yemememiz iyiydi." dedi.

Orta saha rotasyonu gerekçesi

Orta sahada çok fazla rotasyon yapmasının sebebini açıklayan Tedesco, "İlk olarak orta sahalarda performanslardan memnun değilim. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağımız Nice takımı makine gibi. Bu yüzden kondisyona, tazeliğe ve güce ihtiyacımız var. Bazı oyuncuların hazırlık yapma imkanı olmadı. Bugüne kadar referans maçı gösteremedik. Dinamo Zagreb maçında iyi değildik. Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarını 11'e 10 oynadık. Bugün ilk defa bir referans maçı oynadık." ifadelerini kullandı.