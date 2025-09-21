Tedesco: Kasımpaşa 1-1 Fenerbahçe — İkinci Yarıda Enerji Yok

Tedesco, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ikinci yarıdaki düşüşü ve enerji eksikliğini vurgulayarak taraftarlardan özür diledi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 22:57
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tedesco'nun Açıklamaları

Kötü oyun için taraftarlardan özür dileyen Tedesco, sözlerine şöyle başladı:

"Birkaç açıdan kötü bir oyundu. Sahaya enerji koyamadık. İkili mücadeleleri kazanamadık. İkili mücadeleleri kazanamazsanız, 9 kişiye karşı bile iyi oynayamazsanız. Maça iyi başlamıştık. Golü bulmuştuk. İkinci yarı performansımız düştü. İkinci yarı tamamen enerjiden uzaktık. Oyunu kaybetmek, benim için zordu. Böyle bir maçı berabere bitirmek, benim için mağlubiyet gibiydi."

Tedesco, ikinci yarıdaki performans düşüşünü enerji eksikliğine bağladı ve takımın beklentilerin altında kalan oyunundan dolayı taraftarlardan özür diledi.

