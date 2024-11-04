TEF Başkan Yardımcısı Baydil'den Eskrim Kültürünü Yayma Hedefi

TEF Başkan Yardımcısı Bilgehan Baydil'den Önemli Açıklamalar

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkan Yardımcısı Bilgehan Baydil, eskrim sporunun ülke genelinde yaygınlaşması ve genç yeteneklerin keşfedilmesi üzerinde durdu. Baydil, AA muhabirine verdiği demeçte, eskrimin Türkiye'de her geçen gün gelişim gösterdiğini belirtti.

Başarı Grafiğinde Sürekli Artış

Baydil, "Başarı grafiğimiz her sene artıyor. Nisanur Erbil ve Enver Yıldırım son olimpiyatlarda kota aldı. Ayrıca Hakan Akkaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde bronz madalya kazandı. Gençlerimiz bizim için çok önemli. Bir şeyler elde etmelerini umuyoruz." diyerek gençlerin potansiyelini vurguladı.

Malzeme ve Tesis Problemleri

Yaşanan sıkıntılara da dikkat çeken Baydil, "Bu dönemde eskrimin en büyük zorlukları malzeme ve tesis sorunları. Altyapıyı etkin bir şekilde kullanabilirseniz büyük başarılar elde edebiliriz." dedi. Yeni yönetime geldiklerini ve bu sorunlarla ilgili çalışmalar yapacaklarını da ekledi.

Yeni Dönem Planları

Yeni dönemde bazı hedeflerine açıklık getiren Baydil, "En büyük amacımız eskrim kültürünü Türkiye'nin tamamına yaymak. Bunun için önümüzde engeller var. Alttan gelen potansiyeli kullanmak en önemli hedeflerimizden biri. Bu potansiyeli değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkan Yardımcısı Bilgehan Baydil, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.