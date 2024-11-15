Tekerlekli Paten Türkiye Kulüpler Şampiyonası Karaman'da Başlıyor

Tekerlekli Paten Türkiye Kulüpler Şampiyonası Karaman'da Gerçekleşecek

Tekerlekli Paten Türkiye Kulüpler Şampiyonası, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Karaman'da düzenleniyor. Türkiye Kaykay Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, organizasyonun Karaman Motosiklet Eğitim Pisti'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kulüplerden Katılım Bekleniyor

Şampiyonaya, Türkiye Kaykay Federasyonu'na kayıtlı spor kulüplerinin lisanslı kadın ve erkek sporcuları katılma fırsatı bulacak. Bu heyecan dolu organizasyonda, Türkiye genelindeki en iyi tekerlekli patencilerin performansları sergilenecek.

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