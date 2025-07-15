DOLAR
40,22 0%
EURO
47,03 -0,18%
ALTIN
4.348,18 -0,72%
BITCOIN
4.698.703,59 2,81%

Tekirdağ'da 'Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları' Start Aldı

Tekirdağ'da 49 sporcunun katılımıyla başlayan yelken yarışları, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında yapılıyor.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 12:53
Tekirdağ'da 'Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları' Start Aldı

Tekirdağ'da Yelken Heyecanı Başladı

Tekirdağ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları' ile yelken tutkunlarını ağırlıyor. Yarışmalar, Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde gerçekleşiyor ve 49 sporcu bu heyecan dolu etkinliğe katılıyor.

Yarış Detayları ve Hedefler

Marmara Denizi’nin açıklarında start verilen yarışlar, 4 farklı sınıfta gerçekleştiriliyor. Yarışların gün boyunca devam edeceğini belirten Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem, “Yarışlar sporcular için güzel bir tecrübe. Hava oldukça uygun ve bu organizasyonla şehitlerimizi, gazilerimizi anlıyor, milli birlik günümüzü kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sporculardan Tuna Kaya ise yarışın kendisi açısından önemli bir deneyim olduğunu vurgulayarak, “Madalya almak istiyorum” dedi. Bu yılki etkinlikler, yelken severlerin birlikteliği ve sporun yaygınlaşması açısından büyük bir değer taşıyor.

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi...

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" başladı.

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi...

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" başladı.

İLGİLİ HABERLER

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Atlı Okçuluk Yıldız Milli Takımı Endonezya'da Gümüş Madalya Kazandı
2
Adana Demirspor İçin 'Yaşasın Demirspor' Kampanyası Başlatıldı
3
Para Okçuluk Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Zirveye Çıkmayı Hedefliyor
4
Alanyaspor, İki Genç Yıldızla Anlaşma Sağladı
5
Beşiktaş'ın Eski CEO'su Uğur Gökhan Sarı Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Reeder Samsunspor Deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 2-1 Yendi
7
Meriç Kürek Yarışları'nda İkinci Gün Start Aldı

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek