Tekirdağ'da 'Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları' Start Aldı

Tekirdağ'da Yelken Heyecanı Başladı

Tekirdağ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları' ile yelken tutkunlarını ağırlıyor. Yarışmalar, Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde gerçekleşiyor ve 49 sporcu bu heyecan dolu etkinliğe katılıyor.

Yarış Detayları ve Hedefler

Marmara Denizi’nin açıklarında start verilen yarışlar, 4 farklı sınıfta gerçekleştiriliyor. Yarışların gün boyunca devam edeceğini belirten Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem, “Yarışlar sporcular için güzel bir tecrübe. Hava oldukça uygun ve bu organizasyonla şehitlerimizi, gazilerimizi anlıyor, milli birlik günümüzü kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sporculardan Tuna Kaya ise yarışın kendisi açısından önemli bir deneyim olduğunu vurgulayarak, “Madalya almak istiyorum” dedi. Bu yılki etkinlikler, yelken severlerin birlikteliği ve sporun yaygınlaşması açısından büyük bir değer taşıyor.

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" başladı.

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" başladı.