Tekirdağ'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası yelken yarışları Tekirdağ'da başladı.

Organizasyon ve katılımcılar

Yarışlar, Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünce düzenleniyor. Yurt içi ve yurt dışından farklı kulüplerden 130 sporcu katıldı.

Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, ILCA 4, ILCA 6 ve optimist kategorilerinde 2 gün boyunca devam edecek.

Yetkiliden açıklama

Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem, AA muhabirine, organizasyonda sporcuların 2 gün mücadele edeceğini söyledi.

Özdem, "9. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları için ilimize gelen sporcuların da katılımıyla güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. 2 gün boyunca güzel yarışlar izleyeceğiz." dedi.

Ödül töreni

Organizasyonda yarın yapılacak yarışların ardından düzenlenecek törende dereceye girenlere ödülleri verilecek.

