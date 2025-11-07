Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Basketbol Takımı Antalya'daki Türkiye Finalleri'ne Katılıyor

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Basketbol Takımı Türkiye Finalleri'ne Katılıyor

Marmara Bölge Şampiyonluğunun ardından Antalya yolculuğu

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Basketbol Takımı, Marmara Bölge Şampiyonu olarak Antalya'da düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Başarılı performansın ardından takım, elde ettikleri başarının ardından destek ve kutlama için İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette A. Metin Turanlı, sporcuları kazandıkları başarıdan dolayı tebrik ederek, Türkiye Finalleri'nde başarılarının devamını diledi.

Turanlı, emniyet teşkilatının sportif faaliyetlerdeki başarısının kuruma moral ve motivasyon kattığını vurguladı.

Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çekildi ve takıma Antalya'da yapılacak finaller için başarı dilekleri iletildi.

