Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Basketbol Takımı Antalya'daki Türkiye Finalleri'ne Katılıyor

Marmara Bölge Şampiyonu Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Basketbol Takımı, Antalya'da düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı; İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı takımı makamında ağırladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:22
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Basketbol Takımı Antalya'daki Türkiye Finalleri'ne Katılıyor

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Basketbol Takımı Türkiye Finalleri'ne Katılıyor

Marmara Bölge Şampiyonluğunun ardından Antalya yolculuğu

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Basketbol Takımı, Marmara Bölge Şampiyonu olarak Antalya'da düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Başarılı performansın ardından takım, elde ettikleri başarının ardından destek ve kutlama için İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette A. Metin Turanlı, sporcuları kazandıkları başarıdan dolayı tebrik ederek, Türkiye Finalleri'nde başarılarının devamını diledi.

Turanlı, emniyet teşkilatının sportif faaliyetlerdeki başarısının kuruma moral ve motivasyon kattığını vurguladı.

Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çekildi ve takıma Antalya'da yapılacak finaller için başarı dilekleri iletildi.

TEKİRDAĞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASKETBOL TAKIMI MARMARA BÖLGE ŞAMPİYONU OLARAK ANTALYA'DA DÜZENLENECEK...

TEKİRDAĞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASKETBOL TAKIMI MARMARA BÖLGE ŞAMPİYONU OLARAK ANTALYA'DA DÜZENLENECEK TÜRKİYE FİNALLERİ'NE KATILMA HAKKI KAZANDI.

MARMARA BÖLGE ŞAMPİYONU OLARAK ANTALYA'DA DÜZENLENECEK TÜRKİYE FİNALLERİ'NE KATILMA HAKKI KAZANAN...

İLGİLİ HABERLER

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uluslararası Bocce Şampiyonası Öncesi Elazığ’a Çifte Gurur
2
Samsunspor Konferans Ligi'nde Lider: 3'te 3, 7 Gol ve Yenilgisiz
3
Alanyaspor, Başakşehir Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
4
Trabzonspor, 12. haftada Corendon Alanyaspor’u Ağırlıyor
5
TFF, Yeni Malatyaspor - Arnavutköy Maçı Hakemlerini Açıkladı
6
Amasya Suluova'da 470 Pehlivanla Yağlı Güreşte Başpehlivan Bekir Eryücel
7
Kocaelispor, Mesut Can Tunalı'yı Serikspor'a Kiraladı — Sözleşme 2027'ye Uzadı

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor