Tekirdağlı Güney Okal, 13 Yaşında 30 Madalyasıyla Mersin'de Altın Kazandı

Tekirdağlı 13 yaşındaki yüzücü Güney Okal, 30 madalyaya ulaşırken Mersin'deki Türkiye Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş kazandı; uluslararası hedefi var.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 12:19
Tekirdağ'da küçük yaşta yüzmeye başlayan Güney Okal, kısa sürede dikkat çeken sonuçlara imza attı. 13 yaşındaki sporcu, bugüne kadar katıldığı turnuvalarda 30 madalya elde etti ve Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

Başarıları

Güney, 5 yaşında annesinin yönlendirmesiyle yüzmeye başladı. Zamanla kendini geliştirip yarışlara katılan genç sporcu, geçen ay katıldığı Mersin'deki Türkiye Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Güney Okal, AA muhabirine, her zaman kürsüde yer almak istediğini belirterek, "Yüzmeye 5 yaşında annemin yönlendirmesiyle başladım. Önce alıştım, sonra keyif almaya başladım. Zamanla yüzmek hayatımın en büyük tutkusu oldu. Şimdi profesyonel sporcuyum." dedi.

Hedefleri ve Antrenörünün Görüşü

Başarılarıyla motive olduğunu söyleyen sporcu, uluslararası şampiyonalarda da Türkiye'yi temsil ederek madalya kazanmayı hedefliyor. "İlk yarışmama Tekirdağ'da katıldım. Daha sonra şampiyonalara gitmeye başladım. İlk madalyamı aldığımda çok gururlandım, annem ve ailem de benimle birlikte aynı gururu yaşadı. Bu başarı, yüzmeye olan sevgimi daha da artırdı.Son olarak Türkiye Şampiyonası için Mersin'e gittim. Orada üst kategoride altın madalya kazandım. Kürsüye çıktığımda herkes bana bakıyordu ve o an tarifsiz bir gurur yaşadım. Hedefim uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak."

Yüzme antrenörü Sinan Saygı ise Güney'in sürekli kendini geliştirdiğini belirterek, "Sporcum yeni yıldan itibaren milli takım seçmelerine katılacak. Bu yolda daha çok çalışarak hedeflerine ulaşmak istiyor." diye konuştu.

