Tekke: Oyunun Sonunda Kaos Vardı — Trabzonspor 1-1 Gaziantep FK

Trabzonspor 1-1 Gaziantep FK: Tekke'den sert değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonrası performans ve takım içindeki düzensizliklerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tekke'nin genel değerlendirmesi

Görevde bulunduğu 6 aylık süre içinde nadiren gördüğü kötü bir oyun olduğunu belirten Tekke, 'Bu kadar iyi çalışılmış ama bu kadar kötü oynanmış bir 90 dakika ama her şeye rağmen galip gelebileceğimiz bir maçtı' ifadelerini kullandı. Teknik adam, maçın özellikle son bölümündeki ve bazı anlarındaki kaos'un kendisini rahatsız ettiğini vurguladı.

Tekke, oyuncu performanslarının beklenenin çok altında kaldığını söyleyerek, 'Hafta içi, geçen hafta gösterilen performans, istek, arzu bu hafta gerçekleşmedi. Aslında bizim açımızdan, takım açısından, ambiyans açısından nereden bakarsanız bakın bugün istemediğimiz her şey oldu.' değerlendirmesinde bulundu.

Bireysel performanslar ve takım ruhu

Tekke, takımda bazı oyuncuların iyi olduğunu belirtirken Savic'i örnek gösterdi: 'Aslında bazı oyuncular var bence gayet iyiydi. Savic bunlardan biri. Çok çok iyiydi.' Ancak genel oyunun şeklinin dışına çıkıldığında yaşanan karmaşanın kabul edilemez olduğunu tekrarladı: 'Bu benim, kimsenin istemediği bir şey.'

Tribünlere ve camiaya saygı çerçevesinde, burada emek veren insanların kaos görmek istemediğini belirten Tekke, yaşananların sorumluluğunu üzerine aldı: 'Bunun müsebbibi benim. Bu hafta böyle oldu.'

Oulai hakkında değerlendirme

Ceza nedeniyle 4 haftadır forma giyemeyen Oulai ile ilgili Tekke, oyuncunun genç ve zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi: 'Genç bir oyuncu. Çok genç bir oyuncu. Zamana, oynamaya ihtiyacı olan bir oyuncu ama şunu söyleyebilirim eğer o ritmini bulursa değişik bir oyuncu transfer etmiş oluruz. Yetenekli, çabuk, taraftarımızın istediği...'

Tekke, Oulai'nin İngilizcesinin zayıf olduğunu, iletişimde sıkıntı yaşadığını ancak oyuncudan Trabzonspor'un geleceği adına umutlu olduğunu ifade etti ve bir sonraki maç planlamasında süre verme konusunun değerlendirileceğini ekledi.

Batagov'un sakatlığı

Batagov'un sakatlığıyla ilgili bilgi veren Tekke, problemin kasık bölgesinde olduğunu belirtti: 'Yine aynı yer, kasık. Çok ciddi olmadığını söyledi az önce doktor.' Sakatlıkların istemedikleri olaylar olduğunu kaydeden Tekke, bu tür sorunların olması halinde takımın etkilendiğini vurguladı.

Tekke, haftanın performans farkına dikkat çekerek, 'Hafta içiyle bugünün arasında dağlar, tepeler kadar fark var. Bugünü oynanmamış sayman bir şey ifade etmeyecek ama duygu olarak açıkçası bu haldeyim. Çok olumlu bir maç olmadı bizim açımızdan.' diyerek sözlerini tamamladı.