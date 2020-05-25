Teklif gelirse Alan Mozo'yu Galatasaraya satabiliriz

Meksika basınından yer alan transfer haberinde ismi Galatasaray ile anılan Alan Mozo hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Teklif gelirse Alan Mozo'yu Galatasaraya satabiliriz
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Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Mariano'nun yerine sağ bek arayışıları devam ediyor.

Daha önce Meksika basınında, Galatasaray'ın UNAM Pumas forması giyen Alan Mozo'yu takip ettiği duyurulmuştu, bu kez farklı bir iddiada bulunuldu.

Bu yeni haberde UNAM Pumas Kulübü'nün, Galatasaray'dan henüz transfer için teklif gelmediğini ancak şartların uygun olması halinde Mozo'nun transferine izin vereceği belirtildi.

Haberde, uzun yıllardır kulüp felsefesi oyuncu yetiştirip gelir elde etmek olan Pumas yetkililerinin, teknik kadro ile görüşüp Mozo'nun ayrılması durumunda onun yerine yeni bir transfer yapacakları da ifade edildi.  

Sağ bek Alan Mozo, 2018 yılından beri altyapısında yetiştiği UNAM Pumas'ta oynuyor. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 27 resmi maçta sahaya çıktı.

Kulübü ile 3 senelik daha kontratı bulunan genç oyuncu, 2 kez de Meksika Milli Takımı'nda forma giydi.  


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