Teknik hoca Pereira, tamam mı devam mı maçlarına çıkmaya hazırlanıyor

İkinci kez geldiği Fenerbahçe'de sezona etkili bir başlangıçla başlayan ve son dönemlerde aldığı başarısız skorlarla lig'de liderlikten 5. sıraya kadar gerileyen Vitor Pereira, tüm eleştirileri üzerine çekmeye başladı. Son edinilen bilgilere göre ise takımın 13 günde 3 maça çıkacağı ve bu maçlarda takımın alacağı skorlarla teknik hocanın kaderinin şekilleneceği ve Portekizli çalıştırıcının takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belli olacağı öğrenildi.

30 Kasım tarihinde başlayacak olan bu zorlu mesainin sonuçlarına göre ise Fenerbahçe yönetimi teknik hocaları Vitor Pereira ile ya yollar ayıracak ya da hocalarıyla yola devam etme kararı alacak. Sarı lacivertli kulübün Milli ara sonrasında Galatasaray ile bir derbi maçına çıkacağı ve bu zorlu fikstir öncesinde yönetimin Vitor Pereira ile toplantı yapacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.