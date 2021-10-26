İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1509.19
ALTIN
546.80
DOLAR
9.4418
STERLİN
13.0231
EURO
10.9659
Koronavirüs geçirenler, aylar sonra hafıza ve odaklanma sorunu yaşamaya başlıyor!
Son Dakika
Koronavirüs geçirenler, aylar sonra hafıza...
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan faiz indirimi kararı!
Son Dakika
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan...
Anne babalar uyarıldı: Squid Game dizisi tehlike yaratıyor!
Son Dakika
Anne babalar uyarıldı: Squid Game...
Kerem Bürsin'e sevgilisi Hande Erçel'den havalimanında sürpriz!
Kerem Bürsin'e sevgilisi Hande Erçel'den...

Teknik hoca Pereira, tamam mı devam mı maçlarına çıkmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin başına getirilen Portekizli teknik hoca Vitor Pereira, takımının başında kader maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Takımın son çıktığı maçlarda aldığı başarısız sonuçlar yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan Pereira ile bundan sonraki süreçte birlikte çalışılıp çalışılmayacağı kararı verilecek.

26 Ekim 2021 Salı 12:23
Teknik hoca Pereira, tamam mı devam mı maçlarına çıkmaya hazırlanıyor
Takip Et:

İkinci kez geldiği Fenerbahçe'de sezona etkili bir başlangıçla başlayan ve son dönemlerde aldığı başarısız skorlarla lig'de liderlikten 5. sıraya kadar gerileyen Vitor Pereira, tüm eleştirileri üzerine çekmeye başladı. Son edinilen bilgilere göre ise takımın 13 günde 3 maça çıkacağı ve bu maçlarda takımın alacağı skorlarla teknik hocanın kaderinin şekilleneceği ve Portekizli çalıştırıcının takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belli olacağı öğrenildi.


30 Kasım tarihinde başlayacak olan bu zorlu mesainin sonuçlarına göre ise Fenerbahçe yönetimi teknik hocaları Vitor Pereira ile ya yollar ayıracak ya da hocalarıyla yola devam etme kararı alacak. Sarı lacivertli kulübün Milli ara sonrasında Galatasaray ile bir derbi maçına çıkacağı ve bu zorlu fikstir öncesinde yönetimin Vitor Pereira ile toplantı yapacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.


Son Güncelleme: 26.10.2021 12:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeVitor Pereira
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray derbisi şifresiz mi? BJK- GS muhtemel 11’ler
Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray derbisi şifresiz mi? BJK- GS muhtemel 11’ler
Alanyaspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a taraftarlardan istifa sesleri!
Alanyaspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a taraftarlardan istifa sesleri!
Kasımpaşa’da teknik direktör Şenol Can geri dönüyor
Kasımpaşa’da teknik direktör Şenol Can geri dönüyor
Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? FB – Alanya maçı şifresiz mi, muhtemel 11’ler
Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? FB – Alanya maçı şifresiz mi, muhtemel 11’ler
Trabzonspor’da Anders Trondsen yeniden sakatlandı! En az 10 gün yok
Trabzonspor’da Anders Trondsen yeniden sakatlandı! En az 10 gün yok
Chelsea Ozan Kabaklı Norwich City’i 7-0’la geçti
Chelsea Ozan Kabaklı Norwich City’i 7-0’la geçti

Popüler Haberler

29 Ekim'de bankalar açık mı? 28-29 Ekim'de bankalar kaça kadar açık?
Elon Musk Shiba Inu hakkında ne dedi? Elon Musk'tan önemli Shiba Inu açıklaması
İstediğiniz anda 7.500 TL krediye sahip olabilirsiniz! İlk taksitiniz de 2022 yılının Ocak ayında ödeme
Ziraat Bankası 18 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Ziraat Bankası'nda tam 18 bin TL kredi müjdesi
El Kızı dizisinin konusu nedir? El Kızı dizisi oyuncu kadrosu
Mevlidi Nebi Haftası ne zaman 2021 Mevlidi Nebi haftası hangi tarihler arasında kutlanıyor
2021 Magnum çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! Magnum çekiliş sonuçları ne zaman?
Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Norveç maçı canlı yayın kanalı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Deniz taksi açılış ücreti ve mil başı ücreti ne kadar?
E-devlet sistemi üzerinden işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı
Trabzonspor Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
La Casa De Papel yeni sezon ne zaman izleyici karşısına çıkacak?
Safer ayı ne zaman başlıyor? 2021 yılı safer ayı tarihi ve Safer ayı duaları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.