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Teksüt Bandırmaspor, Adanaspor'u Deplasmanda Yenerek 3 Puan Aldı

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Teksüt Bandırmaspor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 18:26
Teksüt Bandırmaspor, Adanaspor'u Deplasmanda Yenerek 3 Puan Aldı

Trendyol 1. Lig'de Haftanın Maçı

Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma daha geride kaldı. Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Teksüt Bandırmaspor, Adanaspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın Özeti

1. Lig'deki bu kritik mücadelede, Teksüt Bandırmaspor deplasmanda 1-0'lık skorla galip gelerek önemli bir üç puan elde etti. Adanaspor karşısında gösterdikleri performansla dikkat çeken Teksüt Bandırmaspor, bu galibiyetle ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu. Sonuç: Adanaspor 0 - 1 Teksüt Bandırmaspor

Bu sonuçla birlikte Teksüt Bandırmaspor, ligdeki iddiasını sürdürmüş oldu.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Adanaspor ile Teksüt Bandırmaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Adanaspor ile Teksüt Bandırmaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bandırmasporlu futbolcular maçın ardından sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Adanaspor ile Teksüt Bandırmaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Adanaspor ile Teksüt Bandırmaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı. Bandırmasporlu futbolcular maçın ardından sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.

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