Teksüt Bandırmaspor, Boluspor'u 2-0 Geçti

Teksüt Bandırmaspor, Boluspor'u Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Teksüt Bandırmaspor, kendi sahasında Boluspor ile karşılaştı. Bu heyecan dolu maçta Bandırmaspor, rakibini 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.

Ev sahibi takım, maç boyunca etkili bir oyun sergileyerek hem savunmasını güçlendirdi hem de hücumda fırsatları iyi değerlendirdi. Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte Teksüt Bandırmaspor, ligin üst sıralarındaki iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Boluspor ise bu mağlubiyetle zorlu bir süreçten geçmeye başladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.