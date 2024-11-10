Teksüt Bandırmaspor, Boluspor'u 2-0 Yendi, Gürsel: 'Ayaklarımız yere sağlam basacak'

Teksüt Bandırmaspor-Boluspor Maç Sonrası Değerlendirmeler

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, 'Bir maç kazandık, ayaklarımız yere sağlam basacak. Bunu en iyi şekilde değerlendirip, çalışmalarımıza aynı ciddiyetle devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Gürsel, karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtirken, Boluspor'un iyi bir takım olduğuna dikkat çekti. 'Çıkışta olan 2 takımın maçıydı. Çekişmeli geçeceği maçtan önce de belliydi. Onları da tebrik ediyorum, iyi bir mücadele oldu' diyerek, maçın analizini yaptı.

Maçın Önemli Anları

Gürsel, oyuna baktıklarında durumun denk olduğunu, her iki yarıda farklı stratejilerin uygulanabileceğini vurguladı. 'Son dakikada içeri golle girmek bizim için çok önemliydi. İkinci golü bulmak tabii ki böyle maçlarda bizi rahatlattı, son bölüme rahat girmemize neden oldu.' şeklinde konuştu.

Boluspor'un Değerlendirmesi

Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman ise, Teksüt Bandırmaspor'un sistemli oynayan bir takım olduğuna dikkat çekerek, hava şartları nedeniyle zor bir deplasmana geldiklerini belirtti.

Kahraman, son 4-5 haftadır topa sahip olarak oynamaya çalıştıklarını ifade etti. 'Maçı kazanıp puanımızı rakibimizle eşitlemek istiyorduk. Aslında baktığınızda maç şanssızlığı bizden yanaydı. Oyunun genelinde topa sahip takım Bolu takımıydı. Kazanarak ya da puanla dönmek istiyorduk.' dedi. Son olarak, milli maç arasını iyi değerlendirip Şanlıurfa maçına en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile Boluspor Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda karşılaştı. Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, maç sonunda basın toplantısına katıldı.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile Boluspor Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda karşılaştı. Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, maç sonunda basın toplantısına katıldı.