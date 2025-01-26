Teksüt Bandırmaspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne Mağlup Oldu

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Teksüt Bandırmaspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi. Maç sonrası Bandırmaspor'un yardımcı antrenörü Ersel Uzgur, rakibe çok az pozisyon vererek kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Ersel Uzgur: "Rakibe Çok Az Pozisyon Verdik"

Uzgur, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Karşılaşmanın başından sonuna kadar istediklerimizi sahada gerçekleştiremedik. Çok fazla pozisyona girdik ama bunları değerlendiremedik. Maçın son bölümünde sinirlerimize hakim olamadık ve kartlar gördük. Ancak yeni oyuncularımızla birlikte bir oyun süreci geçireceğimiz belli oldu. Bu maçta oynadığımız iyi dakikaları artırarak, mücadelemizin içinde sonuna kadar olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Erkan Sözeri: "Gol Yemeseydik Daha İyi Olurdu"

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Erkan Sözeri, maça iyi hazırlandıklarını ifade etti. Galibiyet için oyuncularını tebrik eden Sözeri, "14 haftadır oyuncularıma oynadıkları oyunu sürdürmeleri gerektiğini söyledim. Bu maçta ilk bölgede hata yapmamayı başardık, oyuncularım fazlasını yaptı. Taktik disipline sadık kaldılar ve bu durumdan mutluyum. Gol yemeseydik daha iyi olurdu. İzleyenler için mücadele açısından keyifli bir maç oldu. Bandırmaspor'a sonraki maçlarında başarılar diliyorum." dedi.