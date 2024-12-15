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Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği Maçından Sonra Teknik Direktörler Değerlendirdi

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Gençlerbirliği'nden Recep Karatepe de takımın performansını övdü.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 16:15
Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği Maçından Sonra Teknik Direktörler Değerlendirdi

Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği Maçından Sonra Teknik Direktörler Değerlendirdi

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, takımının performansına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Gürsel, "Öne geçtikten sonra maçın son bölümünü daha rahat bitirebilirdik fakat olmadı." ifadelerini kullandı.

Gürsel'den Maç Analizi

Gürsel, basın toplantısında, "Moralli ve formda olan bir takıma karşı mücadele ettik. Takımımın oyunundan ve mücadelesinden memnunum. Lig de bu tarz şeyler olacak, önümüzde uzun bir maraton var. Ayaklarımızı yere sağlam basacağız, buradan gerekli dersleri alacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz," dedi. Ayrıca, rakip takıma çok pozisyon vermediklerini belirterek, "Rakibe 2 şut attırdık, onu da attırmamak için gereken çalışmayı yapacağız. Maçı kazanmak için gereken varyasyonların çalışmalarıyla devam edeceğiz. Lige aynı ciddiyetle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği Cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe ise maçın temposunu değerlendirerek, "İki takım da pozitif oynadı. Son haftalarda takım olarak iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Kazanmaya yakın olan taraf bizdik ama birkaç pozisyon hatası rakibin öne geçmesine neden oldu. Önemli olan kaybetmemekti ve önemli bir 1 puan aldığımızı düşünüyorum," dedi. Karatepe ayrıca, "Takımımızın pozitif oyununu gelecek haftalara taşıyarak, kalan 3 maçta da iyi puanlar alıp en iyi noktada olmak istiyoruz. Oyuncularımı kazanma arzuları ve oyun içindeki tutumlarından dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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