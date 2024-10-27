Teksüt Bandırmaspor, Sakaryaspor'u 3-2 Yenerek Moral Buldu

Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor Maçının Ardından

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Sakaryaspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Mustafa Gürsel'in Değerlendirmesi

Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gürsel, "Lig uzun bir maraton, ayaklarımızı yere hep sağlam basacağız" diyerek, takımın morallerinin yüksek olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda, karşılaşmanın her iki takım için kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Gürsel, "Rakip takım, hoca değişikliği sonrasında yükselişteydi ve maç kazanarak morale gelmişlerdi. Bu nedenle bu galibiyet bizim açımızdan çok önemliydi. Rüzgar, her iki takımı da etkiledi. Biz öne geçtikten sonra, rakibimiz tüm riskleri aldı ve biz de buna göre hareket ettik. Ligdeki uzun maraton için daha fazla çaba göstereceğiz" dedi.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın Açıklamaları

Sakaryaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal ise maçı kaybettikleri için duydukları üzüntüyü aktardı. Bakkal, maçın seyir zevkinin iyi olduğunu ancak basit goller yediklerini belirtti.

Bakkal, "Zaman zaman rüzgar olumsuzluk yarattı. Deplasmanda 2 gol atmak önemli; ancak yediğimiz goller bizi etkiledi. Bu ligde uzun süre vakit geçirmek ve topla oynamak futbol kalitesini düşürüyor. Oyunun daha hızlı oynanması gerektiğine inanıyorum ve bu sayede izleyicilere daha güzel bir futbol sunabiliriz. Bandırmaspor'u da tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.