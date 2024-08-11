Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'e Galibiyetle Başladı

Teksüt Bandırmaspor Sezona Galibiyetle Başladı

Trendyol 1. Lig'in açılış maçında Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK takımını 3-2 yenerek sezon öncesi büyük bir moral buldu.

Maçın Detayları

Maçın ilk yarısında iki takım da etkili ataklar geliştirse de ilk golü Teksüt Bandırmaspor buldu. Ardından Erzurumspor FK tarafından gelen hızlı yanıt, maçın heyecanını artırdı. Ancak Bandırmaspor, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyarak skoru 3-2'ye taşıdı.

Bu galibiyet ile Teksüt Bandırmaspor, sezona güçlü bir başlangıç yapmış oldu.