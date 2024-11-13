Tekvandocu Kardeşler Beraber Başarıya Koşuyor

Gaziantep'te Tekvando Başarısı

Gaziantep'te yaşayan Nazlı Hilal ve Barış Eşiyok kardeşler, tekvando müsabakalarında yeni başarılar elde etmek için omuz omuza antrenman yapıyor.

2015 yılında tekvandoya başlayan ve bu yıl Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde eden 23 yaşındaki Barış Eşiyok, 16 yaşındaki kardeşi Nazlı Hilal'in de bu branşa yönelmesine ilham verdi. Kardeşi ile birlikte, önümüzdeki Türkiye Şampiyonası'nda tekrar altın madalya kazanmak için mücadele ediyorlar.

Barış Eşiyok'un Açıklamaları

Barış Eşiyok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır tekvando ile ilgilendiğini belirtti. Antrenörü sayesinde bu spora başladığını ve kardeşini de yanı sıra götürdüğünü ifade etti. "Spora başlarken kardeşimi de başlattım. Beraber antrenmanlara gidip geldik. Tekvando branşında esneklik çok önemli; kardeşim küçüklüğünden beri çok esnekti. Ben de onu tekvandoya yönlendirdim," dedi.

Şampiyonluk hedefiyle durmadan çalıştıklarını vurgulayan Eşiyok, "Kardeşimle antrenmanlara geldiğimizde abi-kardeş ilişkisini bırakıp, işimize odaklanıyoruz. Hedeflediğimiz bir altın madalya var. Artık bu yola girdik. Buraya kadar gelmişken bırakmak olmaz. Çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum ve bunu en iyi şekilde taçlandırmak istiyoruz. Hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonu olmak, kazanmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Nazlı Hilal Eşiyok'un Düşünceleri