Tekvandocu Kardeşler Beraber Başarıya Koşuyor

Gaziantep'te Tekvando Başarısı
Gaziantep'te yaşayan Nazlı Hilal ve Barış Eşiyok kardeşler, tekvando müsabakalarında yeni başarılar elde etmek için omuz omuza antrenman yapıyor.
2015 yılında tekvandoya başlayan ve bu yıl Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde eden 23 yaşındaki Barış Eşiyok, 16 yaşındaki kardeşi Nazlı Hilal'in de bu branşa yönelmesine ilham verdi. Kardeşi ile birlikte, önümüzdeki Türkiye Şampiyonası'nda tekrar altın madalya kazanmak için mücadele ediyorlar.
Barış Eşiyok'un Açıklamaları
Barış Eşiyok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır tekvando ile ilgilendiğini belirtti. Antrenörü sayesinde bu spora başladığını ve kardeşini de yanı sıra götürdüğünü ifade etti. "Spora başlarken kardeşimi de başlattım. Beraber antrenmanlara gidip geldik. Tekvando branşında esneklik çok önemli; kardeşim küçüklüğünden beri çok esnekti. Ben de onu tekvandoya yönlendirdim," dedi.
Şampiyonluk hedefiyle durmadan çalıştıklarını vurgulayan Eşiyok, "Kardeşimle antrenmanlara geldiğimizde abi-kardeş ilişkisini bırakıp, işimize odaklanıyoruz. Hedeflediğimiz bir altın madalya var. Artık bu yola girdik. Buraya kadar gelmişken bırakmak olmaz. Çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum ve bunu en iyi şekilde taçlandırmak istiyoruz. Hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonu olmak, kazanmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.
Nazlı Hilal Eşiyok'un Düşünceleri
Nazlı Hilal Eşiyok, tekvandoya 8 yaşında ağabeyi sayesinde başladığını belirtti. Antrenmanlarda ağabeyinin sürekli destek verdiğini ifade etti. "Bazen uzun süren sakatlık dönemlerimiz oluyor. O dönemde antrenmana gelmeme isteğimiz oluyor. Ama ağabeyim hep destekli oldu. Kendimi buradaki diğer arkadaşlarımdan daha şanslı hissediyorum. Bazen isteksiz olduğumda 'Emeksiz yemek olmaz, kalk çalış' diyor. En büyük hayalim şampiyon olmak ve abimle beraber aynı kürsüde madalya kaldırmak," Antrenör Nurullah Celep, iki sporcunun yeteneklerini ve birbirlerini motive etme şeklini vurgulayarak, "İkisinin de ilerleyen yıllarda dünya şampiyonluğu hedefi bulunuyor. Bu hedefleri için çok çalışıyorlar" diye konuştu. Celep, "Birlikten kuvvet doğar; o yüzden iki kardeş birlikte çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. Gaziantepli 16 yaşındaki Nazlı Hilal (sağda) ve 23 yaşındaki Barış Eşiyok (solda) kardeşler, tekvando müsabakalarında yeni başarılar elde edebilmek için beraber antrenman yapıyor. Kardeşler, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmak için tatamide hazırlıklarını antrenör Nurullah Celep (ortada) ile sürdürüyor. Gaziantepli 16 yaşındaki Nazlı Hilal (sağda) ve 23 yaşındaki Barış Eşiyok (solda) kardeşler, tekvando müsabakalarında yeni başarılar elde edebilmek için beraber antrenman yapıyor. Kardeşler, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmak için tatamide hazırlıklarını antrenör Nurullah Celep (ortada) ile sürdürüyor.
Antrenörün Değerlendirmesi
Antrenör Nurullah Celep, iki sporcunun yeteneklerini ve birbirlerini motive etme şeklini vurgulayarak, "İkisinin de ilerleyen yıllarda dünya şampiyonluğu hedefi bulunuyor. Bu hedefleri için çok çalışıyorlar" diye konuştu. Celep, "Birlikten kuvvet doğar; o yüzden iki kardeş birlikte çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Gaziantepli 16 yaşındaki Nazlı Hilal (sağda) ve 23 yaşındaki Barış Eşiyok (solda) kardeşler, tekvando müsabakalarında yeni başarılar elde edebilmek için beraber antrenman yapıyor. Kardeşler, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmak için tatamide hazırlıklarını antrenör Nurullah Celep (ortada) ile sürdürüyor.
Gaziantepli 16 yaşındaki Nazlı Hilal (sağda) ve 23 yaşındaki Barış Eşiyok (solda) kardeşler, tekvando müsabakalarında yeni başarılar elde edebilmek için beraber antrenman yapıyor. Kardeşler, Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşmak için tatamide hazırlıklarını antrenör Nurullah Celep (ortada) ile sürdürüyor.