Tenis Avrupa Başkanı Pedersen: 'Antalya, Tenis Şehri Olma Yolunda İlerliyor'

Tenis Avrupa Başkanı'ndan Antalya'ya Övgü

Antalya'da düzenlenen Tenis Avrupa Genel Kurulu'nda konuşan Tenis Avrupa Başkanı Henrik Thorsoe Pedersen, Antalya'nın son yıllarda tenisle özdeşleşmesinin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi. Pedersen, Türkiye'nin Avrupa'da gençlerde en çok tenis turnuvası düzenleyen üçüncü ülke olduğunu vurguladı.

TTF Başkanı ve Önemli İsimler Toplantıda Bir Araya Geldi

Limak Atlantis Belek'teki basın toplantısında Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, ITF Yönetim Kurulu Üyesi Dietloff von Arnim ile birlikte katılan Pedersen, Antalya'nın tenis için bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti.

Pederse, "Tenis Avrupa, Avrupa Tenis Federasyonu olarak da bilinir. 1975 yılında kurulan kuruluşumuzun, Monako ve San Marino gibi küçük prensliklerden Fransa ve Büyük Britanya gibi grand slam ülkelerine kadar kıta genelinde 50 üye ülkesi bulunmaktadır," şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Tenis Turnuvasındaki Yeri

Pederse, Türkiye'nin genç sporcular için düzenlediği yılda 20 tenis turnuvası ile Avrupa'da bu alanda en fazla turnuva düzenleyen ülkelerden biri olduğunu belirtti. "İzlanda'da sadece 3 tenis kortu varken, Antalya'da 500'den fazla kort bulunuyor," dedi. Pedersen, büyük ülkelerin küçük ülkelere tenis konusunda destek olmalarının kritik bir öneme sahip olduğunu da vurguladı.

FIFA ile İş Birliği Üzerine Konuşmalar Yürütülecek

Pedersen, toplantılarda FIFA temsilcisinin de bulunacağını aktararak, FIFA ile özel bir projeleri olmasa da, pazarlama ve sponsorluk fırsatları üzerine bilgi alacaklarını açıkladı.

Dünya Genelinde Tenis Oyuncuları Artıyor

Dietloff von Arnim, son üç yılda dünya genelindeki tenis oyuncusu sayısının 106 milyona çıktığını belirtti. Bu rakamın, tenis sporunun yaygınlaştırılması yönünde önemli bir misyon üstlendiğinin göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Antalya'nın Tenis Turizmi Potansiyeli

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, "Türkiye, yılda ortalama 20 Tenis Avrupa turnuvası düzenleyerek, Avrupa'da en fazla turnuva düzenleyen 3. ülke durumundadır," şeklinde konuştu. Antalya'nın, yaklaşık 500 tenis kortu ile spor turizmi açısından büyük bir potansiyel barındırdığına dikkat çeken Müderrisgil, 2024'te Antalya'da 98 uluslararası turnuva yapılacağını söyledi.

Müderrisgil, "Burada dostluk, iş birliği ve kardeşlik anlayışıyla önemli bir platformda buluşacağız" diyerek, 44 ülkenin federasyon başkanları ve genel sekreterleri arasında yapılacak iş birliklerine vurgu yaptı.