Terme'de Futbol Turnuvası: 8 Takım 4 Tekerlekli Sandalye Bağışladı

Terme Belediyesi'nin düzenlediği 8 takımlı futbol turnuvası finalle sona erdi; takımlar, belediyeye 4 adet tekerlekli sandalye bağışladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:49
Heyecanlı final ve örnek dayanışma

Samsun’un Terme Belediyesi tarafından düzenlenen ve 8 takımın katıldığı futbol turnuvası, tek devreli lig usulüyle başlayıp eleme aşamalarıyla devam ederek final müsabakasıyla sona erdi.

Turnuvanın sportif rekabetinin yanında katılımcıların gösterdiği sosyal duyarlılık da dikkat çekti. 8 takım, kendi aralarında topladıkları bağışlarla 4 adet tekerlekli sandalye temin ederek Terme Belediyesi'ne bağışlama kararı aldı.

Törende konuşan Terme Belediyesi Başkan Yardımcısı Sezai Uzun, "Sporun birleştirici gücünü en güzel şekilde gördüğümüz bu turnuvada, aynı zamanda dayanışmanın ve vefanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladık. Terme’mizin spor ruhunu ve yardımlaşma kültürünü en güzel şekilde gösteren tüm takımlarımızı ve sporcularımızı tebrik ediyor, tekerlekli sandalye bağışları için minnetlerimizi sunuyoruz" dedi.

Turnuvanın sonunda düzenlenen kupa ve plaket törenine ayrıca Belediye Meclis Üyesi Özkan Ceylan ile birlikte çok sayıda STK ve sivil toplum kuruluşu başkanı iştirak etti.

