Tete transferi FIFA'ya şikayet edildi

Galatasaray'ın yeni transferi Tete'nin, Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk ile ilgili transferi tartışma yarattı. Shakhtar Donetsk, Tete'nin Galatasaray'a transferinin iptali için FIFA'ya resmi başvuruda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcu Tete, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada, Tete'ye her sezon için 2.8 milyon Euro garanti ücret ve 3.1 milyon Euro imza parası ödeneceği belirtilmişti.





Ukrayna'nın Terrikon isimli spor haber kaynağına göre, Shakhtar Donetsk yönetimi, Tete'nin transferinin iptal edilmesini ve oyuncunun eski kulübünde kalmaya devam etmesini talep ediyor. Kulüp yetkilileri, Tete'nin sözleşmesinin sona ermediğini ve futbolcunun tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olmadığını iddia ediyor.

Galatasaray cephesi ise, FIFA'nın savaş dönemi gibi özel koşullarda yabancı futbolcuların sözleşmelerini askıya alarak başka kulüplere transfer olma hakkını tanıdığına dair bir görüşü savunuyor. Bu çerçevede, Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya döndüğü ve bu nedenle FIFA kuralının artık geçerli olmadığı argümanını öne sürüyor.

Shakhtar Donetsk, Tete'nin Galatasaray'a transferinin iptal edilmesi yönündeki talebinin yanı sıra, Galatasaray kulübüne ve Tete'ye yaptırım uygulanmasını talep ediyor. Futbol otoriteleri ve hukuki uzmanlar ise, bu karmaşık durumun futbol dünyasında nasıl bir sonuç doğuracağı konusunda görüş ayrılıklarını sürdürüyor. Tete'nin Galatasaray ile maça çıkmadan önceki son durumu ise merakla bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, futbolseverler de bu tartışmanın sonucunu büyük bir ilgiyle bekliyor.Bu duruma karşın Galatasaray, FIFA'nın savaş dönemindeki özel kuralına dayanarak yabancı oyuncuların sözleşmelerini askıya alıp başka kulüplere transfer olabileceğine inanıyor. Shakhtar ise Tete'nin savaş sırasında Ukrayna'ya döndüğünü ve bu nedenle FIFA kuralının artık geçerli olmadığını iddia ediyor.

Shakhtar Donetsk, hem Tete'ye hem de Galatasaray'a yaptırım uygulanmasını talep ediyor. Bu gelişme, futbol dünyasında büyük bir tartışma yaratırken, Tete'nin Galatasaray ile maça çıkmadan takımdan ayrılma ihtimali gündemi meşgul ediyor. Konuyla ilgili gelişmeler merakla beklenirken, futbol otoriteleri ve taraftarlar arasında görüş ayrılıkları sürüyor.