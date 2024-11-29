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Tevfik Yamantürk'ten Hasan Arat'ın İstifası Sonrası Açıklama

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın istifasının ardından süreci açıkladı ve yeni başkanın Hüseyin Yücel olacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 17:20
Tevfik Yamantürk'ten Hasan Arat'ın İstifası Sonrası Açıklama

Hüseyin Yücel, Mayıs’a Kadar Başkanlık Yapacak

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yamantürk, ikinci başkan Hüseyin Yücel'in, mayıs ayındaki olağan genel kurula kadar başkanlık görevine devam edeceğini belirtti. Yalnızca yönetim kurulu üye sayısının 6-7'ye düşmesi durumunda yeni tüzüğe göre kongre kararı alınacağını ifade etti.

İstifa Üzüntü Verici

Yamantürk, Hasan Arat'ın istifasının kendisini çok üzdüğünü söylerken, Beşiktaş'ın geleceği için yaşanan bu sürecin yönetimdeki zafiyetleri gözler önüne serdi. "Yönetimlerde bir zafiyet var. Bunun önüne geçmeliyiz," diyerek kulübün daha sağlam bir yapıya kavuşması gerektiğine vurgu yaptı.

Van Bronckhorst’un Geleceği

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verileceği iddialarını da değerlendiren Yamantürk, "Van Bronckhorst, haklı olarak bırakıp gitmez. Sözleşmesi var ve tüm alacaklarını almak isteyecektir," diyerek durumu açıkladı. Yüksek tazminat ödenmesi durumunun kulübün mali yapısını olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

Serdar Topraktepe ile Devam Edilmeli

Yamantürk, teknik direktör değişikliği gerekli olmadığına ve Serdar Topraktepe ile devam edilmesi gerektiğine dikkat çekti. "Kupa kazandırmış bir kıymet varken ilave harcamalar yapılmayacak doğru değil," şeklinde konuşarak, Hüseyin Yücel'in kulübü borçlandırmaması gerektiğine değindi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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