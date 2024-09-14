TFF 2. Lig 3. Hafta Maç Sonuçları

TFF 2. Lig Maç Sonuçları
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig, 3. haftanın başlangıcını 6 karşılaşmayla gerçekleştirdi. İki grup altında formatlanan ligde, heyecan dolu karşılaşmalar izleyicileri ekran başına kilitledi.
Beyaz Grup Sonuçları
- Karaköprü Belediyespor - Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1
- 1461 Trabzon FK - Anagold 24 Erzincanspor: 0-2
- Altay - GMG Kastamonuspor: 0-2
Kırmızı Grup Sonuçları
- Diyarbekirspor - Serik Belediyespor: 2-4
- Ankara Demirspor - Karacabey Belediyespor: 3-1
- Çimentaş Elazığspor - Nazillispor: 3-1
3. haftada oynanan bu çekişmeli maçlarla birlikte takımlar, sezon içindeki mücadelelerine devam edecekler. Taraftarlar, gelecek haftalarda daha fazla heyecan bekliyor.