TFF 2. Lig: Aliağa FK 3-0 Kırklarelispor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Aliağa FK, Kırklarelispor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:33
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. hafta mücadelesinde Aliağa FK, evinde konuk ettiği Kırklarelispor'u 3-0 mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Maç Özeti

Ev sahibi ekipte goller, ilk yarıda Veli Çetin (dk. 24) ile geldi. İkinci yarıda ise Hasan Kılıç (dk. 62) ve Malik Karaahmet (dk. 67) farkı artırdı ve maçın skorunu belirledi.

Kadrolar

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı (Kaan Adar dk. 88), Veli Çetin, Kerem Paykoç, Erhan Kartal, Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz (Yusuf Erdem Gümüş dk. 74), Harun Kavaklıdere (Ahmet İlhan Özek dk. 74), Oğuzhan Yıldırım, Göktuğ Yılmaz (Furkan Say dk. 82), Malik Karaahmet (Yunus Emre Kahya dk. 88)

Kırklarelispor: Anıl Demir, Yağız Dilek (Doruk Tuğrul dk. 84), Miraç Acer, Massis Gülük, Oğuzhan Çapar, Semih Üstün (Şükür Toğrak dk. 52), Ömer Faruk Yücel, Fehmi Güneş, Hüseyin Altuğ Taş (Hozan Harman dk. 78), Eslem Öztürk (Emre Balkı dk. 78), Muhammet Akpınar (Melih Okutan dk. 78)

Goller ve Kartlar

Goller: Veli Çetin (dk. 24), Hasan Kılıç (dk. 62), Malik Karaahmet (dk. 67) — tümü Aliağa FK

Sarı kartlar: Malik Karaahmet, Hasan Kılıç (Aliağa FK); Eslem Öztürk, Miraç Acer, Ömer Faruk Yücel (Kırklarelispor)

Hakemler

Hakemler: Berkay Ağış, Volkan Esen, Melih Tan

