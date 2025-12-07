TFF 2. Lig: Kastamonuspor 2-1 Karacabey Belediyespor
Kastamonuspor, TFF 2. Lig 15. haftasında sahasında karşılaştığı Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı.
Maç Bilgileri
Hakemler: Muhammed Ömür, Uğur Aydoğdu, Emrah Altıdağ
Maç Özeti
Sonuç: Kastamonuspor 2 - 1 Karacabey Belediyespor
Goller: Hasan Ayaroğlu (dk. 62), Mertan Öztürk (dk. 77) — Kastamonuspor; Sedat Cengiz (dk. 48) — Karacabey Belediyespor
Kırmızı kart: Ökkeş Karaoğlu (dk. 60) — Karacabey Belediyespor
Sarı kartlar: Kazım Can Kahya (Kastamonuspor); Osman Kocaağa, Kahra Palabıyık, Sedat Cengiz (Karacabey Belediyespor)
Kadrolar
Kastamonuspor: Hakan Şentürk, Sakıp Aytaç, Batuhan Günaldı, Gökdeniz Tandoğan, Mustafa Arda Kartal, İsmail Güven (Mertan Öztürk dk. 46), Kadir Ari, Kazım Can Kahya, Yasin Başaytaç, Hasan Ayaroğlu (Egemen Pehlivan dk. 77), İbrahim Halil Talay
Karacabey Belediyespor: Taha Ayan, Fatih Eren (Kahra Palabıyık dk. 46, Oğul Dora dk. 72), Osman Kocaağa, Abdullah Balikuv, Fahri Pınar (Berke Yiğit Büyük dk. 86), Abdullah Balıkçı (Nejdet Nezir Bilin dk. 72), Sedat Cengiz, Tamer Bilgin, Ökkeş Karaoğlu, Talha Yünkuş, Muhammed Enes Yılmaz (Azat Çakar dk. 80)
TFF 2. LİG 15. HAFTA KARŞILAŞMASINDA KASTAMONUSPOR, KARACABEY BELEDİYESPOR’U 2-1 MAĞLUP ETTİ.