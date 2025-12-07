TFF 2. Lig: Kastamonuspor 2-1 Karacabey Belediyespor

Kastamonuspor, TFF 2. Lig 15. haftasında evinde Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup etti; Sedat Cengiz gol, Ökkeş Karaoğlu kırmızı kart gördü.

Kastamonuspor, TFF 2. Lig 15. haftasında sahasında karşılaştığı Karacabey Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı.

Maç Bilgileri

Hakemler: Muhammed Ömür, Uğur Aydoğdu, Emrah Altıdağ

Maç Özeti

Sonuç: Kastamonuspor 2 - 1 Karacabey Belediyespor

Goller: Hasan Ayaroğlu (dk. 62), Mertan Öztürk (dk. 77) — Kastamonuspor; Sedat Cengiz (dk. 48) — Karacabey Belediyespor

Kırmızı kart: Ökkeş Karaoğlu (dk. 60) — Karacabey Belediyespor

Sarı kartlar: Kazım Can Kahya (Kastamonuspor); Osman Kocaağa, Kahra Palabıyık, Sedat Cengiz (Karacabey Belediyespor)

Kadrolar

Kastamonuspor: Hakan Şentürk, Sakıp Aytaç, Batuhan Günaldı, Gökdeniz Tandoğan, Mustafa Arda Kartal, İsmail Güven (Mertan Öztürk dk. 46), Kadir Ari, Kazım Can Kahya, Yasin Başaytaç, Hasan Ayaroğlu (Egemen Pehlivan dk. 77), İbrahim Halil Talay

Karacabey Belediyespor: Taha Ayan, Fatih Eren (Kahra Palabıyık dk. 46, Oğul Dora dk. 72), Osman Kocaağa, Abdullah Balikuv, Fahri Pınar (Berke Yiğit Büyük dk. 86), Abdullah Balıkçı (Nejdet Nezir Bilin dk. 72), Sedat Cengiz, Tamer Bilgin, Ökkeş Karaoğlu, Talha Yünkuş, Muhammed Enes Yılmaz (Azat Çakar dk. 80)

