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TFF 2. Lig Kulüpler Birliği Toplantısı Riva'da Gerçekleşti

TFF 2. Lig Kulüpler Birliği Toplantısı, Riva'daki Milli Takımlar Kampı'nda yapıldı, kulüplerin talepleri değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 17:41
TFF 2. Lig Kulüpler Birliği Toplantısı Riva'da Gerçekleşti

TFF 2. Lig Kulüpler Birliği Toplantısı Riva'da Gerçekleşti

TFF 2. Lig Kulüpler Birliği Toplantısı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ile TFF 2. Lig kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Gündemdeki Konular ve Kulüplerin Talepleri

TFF tarafından yapılan açıklamada, toplantıda gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu vurgulandı. Ayrıca, kulüplerin talep ve önerilerinin de dikkate alındığı belirtildi. Bu tür toplantılar, kulüplerin sorunlarını dile getirme ve çözüm önerilerini tartışma fırsatı sunuyor.

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