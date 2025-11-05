TFF 2. Lig | Yeni Malatyaspor 8 Kasım'da Arnavutköy'ü Ağırlıyor

Yeni Malatyaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 12. haftasında 8 Kasım’da Yeni Malatya Stadı’nda Akkent Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü’nü saat 14.00’te konuk edecek.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:56
Maç Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 12. hafta müsabakalarını açıkladı. Yeni Malatyaspor, 8 Kasım’da Akkent Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Karşılaşma Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve maç saat 14.00'te başlayacak.

Yeni Malatyaspor'un lig tablosundaki yeri

Sarı-siyahlı ekip, sezon başından bu yana galibiyet yüzü göremedi. Takım, geride bıraktığı 11 maçta 10 mağlubiyet ve 1 beraberlik alırken, puan cetvelinde -41 puan ile 18. sırada bulunuyor.

