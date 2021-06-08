TFF 2021 antrenörlük kursu ne zaman? TFF antrenörlük kursu başvuru şartları neler?

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) antrenörlük kursuyla ilgili bilgiler çok sayıda kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Antrenörlük kurslarının hangi tarihte başlayacağı en çok araştırılanlar arasında yer aldı.

TFF antrenörlük kursları hangi tarihte başlayacak?

TFF antrenörlük kursunun hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı.

Antrenör Eğitiminde, Kurslar ile ilgili merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle;

1-İntenetten antrenör kursuna başvurdum. Sıra ne zaman gelir?

Antrenör kurslarına davet, belirlenen şehirlerde başvuru sıralarına göre yapılmakta. Eğer kursa davet edilirseniz, başvuru esnasında sistemde yer alan telefon numarasına, bir kısa mesaj gelir, ayrıca sistemde yer alan mail adresine kursla ilgili tarih, yer ve yapmanız gerekenler - hazırlamanız gereken evraklarla ilgili mail gelir. Mesaj ve mail gelene kadar sıra beklemek gerekir.

2- Başvuru numaramı kaybettim ne yapmalıyım?

Başvuru numaranızı unutmuş veya kaybetmiş olmanız çok önemli değil. Sistemde yer alan telefon numarası ve mail adresinin doğruluğu önemlidir. Yinede öğrenmek isterseniz antrenorkurs@tff.org e-mail adresine isminizi, soy isminizi ve ' Başvuru numaramı öğrenmek istiyorum ' yazarak mail atabilirsiniz.

3-UEFA B kursuna intenetten başvurdum. Telefonuma mesaj geldi, mail adresime gelen şifreyle giriş yapamıyorum, ne yapmalıyım?

Kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yaparken dikkatlice yazın. Kopyala/ yapıştır yapmayın. Çünkü boşluklarda sistemde şifre olarak görülebiliyor.

antrenorkurs@tff.org mail adresine, bütün detaylı bilginizi yazıp mail atın.

4- Başvurudaki telefon numaram / mailim değişti. Ne yapmalıyım?

5- C / D Kurslarına intenetten başvuru yaptım. Ne zaman çağırılırım?

antrenorkurs@tff.org mail adresine, bütün detaylı bilginizi ve sistemde başvuruda bulunduğunuz değişmesini istenen bilgileri yazıp atın.

C ve D kurslarında eğitim içerikleri hazırlanır. Hazırlık sona erdiğinde C ve D kursları açılacak. Detaylı bilgi için www.tff.org intenet sitesinden açıklanacaktır.

6- Kurs sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?

TFF C ve D için bağlı bulunduğunuz TUFAD'dan öğrenilebilir. UEFA kurslarında antrenorkurs@tff.org adresinden bilgilendirme yapılacak.

7- UEFA kurslarına başvurmak için kriter ve belgeler nelerdir?

Talimatlar bölümünde yer alan Antrenör Lisans Kursları Talimatı'ndan başvuru kriterllerine ulaşabilirsiniz.

8- Antrenör belgemi nereden alabilirim?

Başvuru esnasında talep edilen bütün belgeleriniz tamamsa 0 212 362 22 22'den Antrenörlük lisans özlük işlerinden belgenizi isteyebilirsiniz.

9- Kurs ücretlerinin yatırılacağı hesap numaralarını nereden alabilirim?

Gerekli davet şahsınıza yapıldığında hesap no IBAN no ile ilgili bütün detaylar gönderilen e-mail'de bulunuyor.

10-Kursa katıldım, belgelerim tam olmadığından diploma tarafıma ulaşmadı. Yinede çalışma izni alabilirmiyim?

Eksik belgeler tamamlanmadan çalışma izni almak mümkün değildir.

11-Çalışma alanlarımı öğrenebilir miyim?

Talimatlar bölümündeki yer alan Antrenör Lisans Kursları Talimatı'ndan çalışma alanlarına ulaşabilirsiniz.

12-Kurs için para yatırdım. Konaklama ücreti bu ücrete dâhil mi?

Kurs için yatırılan ücrete konaklama dâhil olup, ulaşım ücretleri size aittir.