TFF, 2024-2025 sezonu için UEFA ve ulusal lisans alan kulüpleri açıkladı

UEFA ve ulusal lisans alan kulüpler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 sezonu için UEFA ve ulusal lisans almaya hak kazanan kulüpleri duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kulüp Lisans Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 14 kulüp UEFA lisansı, 4 kulüp ise ulusal lisans almaya hak kazandı.



TFF Kulüp Lisans Kurulu, aday takımların dosyalarını, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda belirtilen sportif, futbol sosyal sorumluluk, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler çerçevesinde inceledi.

UEFA Lisansı Alan Kulüpler:

Trendyol Süper Lig:

Fenerbahçe

Galatasaray

Trabzonspor

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

RAMS Başakşehir

Kasımpaşa

Corendon Alanyaspor

Yılport Samsunspor

İstanbulspor

Trendyol 1. Lig:

Göztepe

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi:

Beşiktaş United Payment

Fenerbahçe Petrol Ofisi

Galatasaray

Ulusal Lisans Alan Kulüpler:

Trendyol 1. Lig:

Bodrum FK

Manisa FK

Adanaspor

Teksüt Bandırmaspor

TFF, diğer 58 kulübe ise eksik kriterlerini tamamlamaları için 30 veya 60 gün ek süre tanıdı. Bu süre içinde gerekli şartları yerine getiren kulüpler, lisans almaya hak kazanabilecekler.

Türkiye futbolunda önemli bir yer tutan bu lisans süreci, kulüplerin uluslararası standartlara uygunluğunu ve finansal sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor. Kulüplerin lisans alması, hem ulusal hem de uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde yer almalarını mümkün kılıyor.