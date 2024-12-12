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TFF, 2025 Yılı FIFA Hakemleri Listesini Duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 FIFA hakemleri listesini açıkladı. Yeni eklemeler arasında 12 hakem yer aldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 17:41
TFF, 2025 Yılı FIFA Hakemleri Listesini Duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan Türk hakemlerinin listesini duyurdu. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak bu liste, FIFA tarafından onaylandı.

Yeni eklemelerle birlikte FIFA hakemleri arasında Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Asen Albayrak, ve Hatice Aydın yer aldı. Ayrıca, FIFA yardımcı hakemleri kategorisine Anıl Usta, Bersan Duran, Ayşenur Karakoç, ve Esra Arıkboğa dahil edildi. FIFA video yardımcı hakemleri arasında ise Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, ve Erkan Özdamar bulunuyor.

2025 Yılı FIFA Hakemleri Listesi

FIFA Hakemleri: Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan, Arda Kardeşler, Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cansu Tiryaki, Melek Dakan, Asen Albayrak, Hatice Aydın.

FIFA Yardımcı Hakemleri: Kerem Ersoy, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Deniz Caner Özaral, Furkan Ürün, Anıl Usta, Bersan Duran, Arzu Görgür, Merve Turan, Ayşenur Karakoç, ve Esra Arıkboğa.

FIFA Video Yardımcı Hakemleri: Murat İlker Çoşkun, Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, ve Erkan Özdamar.

FIFA Futsal Hakemleri: Kamil Çetin, Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, ve Ayberg Öz.

FIFA Plaj Futbolu Hakemleri: Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, ve İdris Yavuz.

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