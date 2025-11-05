TFF 3. Lig 10. Hafta: Yeşilyurtspor, Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor'u Ağırlıyor

Malatya Yeşilyurtspor, Nesine 3. Lig 2. Grup 10. haftasında 9 Kasım'da Yeni Malatya Stadı'nda Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor'u konuk edecek. Maç saat 15.00'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:42
TFF 3. Lig 10. Hafta: Yeşilyurtspor, Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor'u Ağırlıyor

TFF 3. Lig 10. Hafta: Yeşilyurtspor - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 3. Lig 2. Grup 10. hafta müsabakalarını açıkladı. Buna göre Malatya temsilcisi Yeşilyurtspor, sahasında Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor ile karşılaşacak.

Maç Detayları

Karşılaşma 9 Kasım tarihinde, Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve maç saat 15.00'te başlayacak.

Takımın Durumu

Turuncu-yeşilli ekip ligde şu an sekizinci sırada bulunuyor ve 11 puan toplamış durumda. Yeşilyurtspor, oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

NESİNE 3.LİG 2.GURUP’TA MÜCADELE EDEN MALATYA YEŞİLYURTSPOR, 10.HAFTADA SAHASINDA HACETTEPE A.Ş....

NESİNE 3.LİG 2.GURUP’TA MÜCADELE EDEN MALATYA YEŞİLYURTSPOR, 10.HAFTADA SAHASINDA HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR İLE KARŞILAŞACAK.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Okullar Arası Hentbol 2025-2026 Başladı — Kayseri'de Heyecan
2
Thomas Reis: "Oyunumuzu sahaya yansıtamazsak problem yaşarız"
3
Kerem Aktürkoğlu Aras Şamlı’nın Hayalini Gerçekleştirdi
4
TFF 3. Lig 10. Hafta: Yeşilyurtspor, Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor'u Ağırlıyor
5
Uşakspor Bağış İddiaları TBMM'ye Taşındı
6
Atıcılık Federasyon Kupaları, Mersin ve Bursa’da Gerçekleşti
7
Trendyol Süper Lig'de Göztepe ve Gaziantep FK 1-1 Berabere Kaldı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi