TFF 3. Lig 10. Hafta: Yeşilyurtspor, Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor'u Ağırlıyor

TFF 3. Lig 10. Hafta: Yeşilyurtspor - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 3. Lig 2. Grup 10. hafta müsabakalarını açıkladı. Buna göre Malatya temsilcisi Yeşilyurtspor, sahasında Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor ile karşılaşacak.

Maç Detayları

Karşılaşma 9 Kasım tarihinde, Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve maç saat 15.00'te başlayacak.

Takımın Durumu

Turuncu-yeşilli ekip ligde şu an sekizinci sırada bulunuyor ve 11 puan toplamış durumda. Yeşilyurtspor, oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

NESİNE 3.LİG 2.GURUP’TA MÜCADELE EDEN MALATYA YEŞİLYURTSPOR, 10.HAFTADA SAHASINDA HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR İLE KARŞILAŞACAK.