TFF 3. Lig 2. Hafta Maç Sonuçları

TFF 3. Lig Heyecanı Devam Ediyor
TFF 3. Lig'in 2. haftası, 4 farklı grupta gerçekleştirilen 7 karşılaşma ile açıldı.
1. Grup Sonuçları
Bulvarspor - Karşıyaka: 0-3
Kuşadasıspor - Artvin Hopaspor: 0-1
2. Grup Sonuçları
Fatsa Belediyespor - Beykoz İshaklıspor: 1-0
Silivrispor - Tire 2021 FK: 3-1
3. Grup Sonuçları
Çankayaspor - Aylavıkgücü Belediyespor: 1-1
4. Grup Sonuçları
Bursa Nilüfer Futbol - Denizlispor: 1-1
Bergama Sportif Faaliyetler - Mardin 1969: 0-2
Oynanan bu maçlar, ligdeki takımların durumunu gözler önüne serdi ve önümüzdeki haftalar için heyecan yaratmaya devam ediyor.