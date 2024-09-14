TFF 3. Lig 2. Hafta Maç Sonuçları

TFF 3. Lig Heyecanı Devam Ediyor

TFF 3. Lig'in 2. haftası, 4 farklı grupta gerçekleştirilen 7 karşılaşma ile açıldı.

1. Grup Sonuçları

Bulvarspor - Karşıyaka: 0-3

Kuşadasıspor - Artvin Hopaspor: 0-1

2. Grup Sonuçları

Fatsa Belediyespor - Beykoz İshaklıspor: 1-0

Silivrispor - Tire 2021 FK: 3-1

3. Grup Sonuçları

Çankayaspor - Aylavıkgücü Belediyespor: 1-1

4. Grup Sonuçları

Bursa Nilüfer Futbol - Denizlispor: 1-1

Bergama Sportif Faaliyetler - Mardin 1969: 0-2

Oynanan bu maçlar, ligdeki takımların durumunu gözler önüne serdi ve önümüzdeki haftalar için heyecan yaratmaya devam ediyor.