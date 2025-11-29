TFF 3. Lig: Çayelispor 1-2 Orduspor 1967 — 11. Hafta
TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta mücadelesinde Çayelispor, sahasında konuk ettiği Orduspor 1967’ye 1-2 yenildi.
Hakemler
Furkan Arıoğlu, Miraç Kızılkaya, Vaysal Batuhan Dursun
Çayelispor
Çayelispor: Burak Diker, Resül Özmen (Efecan Mirzaoğlu dk. 79), Hüseyin Eşkol (Yigit Seber dk. 90+6), Ali Osman Karnapoğlu, Habil Özbakır, Ali Kemal Aslankaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ahmet Can Ersoy (Erdem Çakır dk. 46), Musa Eren Karakaş, Cömert Ağa Öcal, Muhammed Emin Balcılar
Orduspor 1967
Orduspor 1967: Mertcan Dağlı, Eren Tunalı (Arda Görmüş dk. 70), Hakan Çinemre, Mert Denizli, Sarper Çağlar, Osman Arslantaş (Alaattin Öner dk. 70), Cuma Menize, Erdem Onur Beytaş, Alim Harlak (Ferdi Güzelsu dk. 82), Ali Kemal Başaran, Ege Özkayımoğlu
Goller
Goller: Muhammed Ali Yılmaz (dk. 67 pen.) (Çayelispor), Ege Özkayımoğlu (dk. 72), Cuma Menize (dk. 90+1) (Orduspor 1967)
Kartlar
Kırmızı kart: Hakan Çinemre (dk. 67) (Orduspor 1967)
Sarı kartlar: Halil Özbakır, Ali Kemal Aslankaya (Çayelispor), Sarp Çağlar, Osman Arlsantaş (Orduspor 1967)
