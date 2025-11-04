TFF 3. Lig: Erciyes 38 FK 1-1 12 Bingölspor
TFF 3. Lig 2. Grup'ta ev sahibi Erciyes 38 FK, lider 12 Bingölspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Maçta ilk golü Memet Tosun (dk.41) kaydederken, son dakikada eşitliği sağlayan isim Hüseyincan Kırıkçı (dk.90) oldu.
Karşılaşmada Mehmet Tosun (Erciyes 38 FK) 89. dakikada kırmızı kart gördü ve mücadele kıran kırana geçti.
Hakemler: Aykut Sergin, İsmail Çetin, Yusuf Ökmen
Kadro - Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Muhammed Eren Arıkan, Ahmet Kağan Malatyalı, İsmail Karakaş, Hüseyin Ekici, (Muhammed Enes Doğan dk.76), Ali Kılıç, (Sarp Ekinci dk.76), Mehmet Tosun, Utku Burak Kunduzcu, Ethem Balcı, (Çağrı Yağız Yasak dk.63), Tugay Adamcıl, (Batuhan Kazancı dk. 87), Güney Gençel
Kadro - 12 Bingölspor: M.Can Tuncer, H.İbrahim Sevinç, (Mahsum Kartal dk.84), M.Raşit Şahingöz, (Eren Aydın dk.65), Osman Şahin, Berk Ali Nızam, (Yusuf Efe Sayfam dk.65), Hüseyincan Kırıkcı, Umut Dilek, M.Eren Damar, (Berkcan Aytaç dk.46), (Batuhan Kaya dk.69), Faruk Öcal, M. Burak Çelik, Yiğit Köse
Goller: Memet Tosun (dk.41) (Erciys 38 FK), Hüseyincan Kırıkçı (dk.90) (12 Bingölspor)
Kırmızı kart: Mehmet Tosun (dk.89) (Erciyes 38 FK)
Sarı kartlar: Hüseyin Ekici, M.Eren Arıkan, M.Enes Doğan (Erciys 38 FK); M. Şahingöz, Umut Dilek, M.Burak Çelik, Hüseyincan Kırıkçı, Mahsum Kartal (12 Bingölspor)
