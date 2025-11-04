TFF 3. Lig: Erciyes 38 FK 1-1 12 Bingölspor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Erciyes 38 FK ile lider 12 Bingölspor 1-1 berabere kaldı; goller Memet Tosun ve Hüseyincan Kırıkçı'dan geldi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 05:19
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 05:19
TFF 3. Lig: Erciyes 38 FK 1-1 12 Bingölspor

TFF 3. Lig: Erciyes 38 FK 1-1 12 Bingölspor

Maç Özeti

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ev sahibi Erciyes 38 FK, lider 12 Bingölspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Maçta ilk golü Memet Tosun (dk.41) kaydederken, son dakikada eşitliği sağlayan isim Hüseyincan Kırıkçı (dk.90) oldu.

Karşılaşmada Mehmet Tosun (Erciyes 38 FK) 89. dakikada kırmızı kart gördü ve mücadele kıran kırana geçti.

Detaylar

Hakemler: Aykut Sergin, İsmail Çetin, Yusuf Ökmen

Kadro - Erciyes 38 FK: Kadem Burak Yaşar, Muhammed Eren Arıkan, Ahmet Kağan Malatyalı, İsmail Karakaş, Hüseyin Ekici, (Muhammed Enes Doğan dk.76), Ali Kılıç, (Sarp Ekinci dk.76), Mehmet Tosun, Utku Burak Kunduzcu, Ethem Balcı, (Çağrı Yağız Yasak dk.63), Tugay Adamcıl, (Batuhan Kazancı dk. 87), Güney Gençel

Kadro - 12 Bingölspor: M.Can Tuncer, H.İbrahim Sevinç, (Mahsum Kartal dk.84), M.Raşit Şahingöz, (Eren Aydın dk.65), Osman Şahin, Berk Ali Nızam, (Yusuf Efe Sayfam dk.65), Hüseyincan Kırıkcı, Umut Dilek, M.Eren Damar, (Berkcan Aytaç dk.46), (Batuhan Kaya dk.69), Faruk Öcal, M. Burak Çelik, Yiğit Köse

Goller: Memet Tosun (dk.41) (Erciys 38 FK), Hüseyincan Kırıkçı (dk.90) (12 Bingölspor)

Kırmızı kart: Mehmet Tosun (dk.89) (Erciyes 38 FK)

Sarı kartlar: Hüseyin Ekici, M.Eren Arıkan, M.Enes Doğan (Erciys 38 FK); M. Şahingöz, Umut Dilek, M.Burak Çelik, Hüseyincan Kırıkçı, Mahsum Kartal (12 Bingölspor)

TFF 3.LİG 2.GRUP EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FK EVİNDE LİDER 12 BİNGÖLSPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI....

TFF 3.LİG 2.GRUP EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FK EVİNDE LİDER 12 BİNGÖLSPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI. MAVİ-SİYAHLILAR 90’DA YIKILDI.

TFF 3.LİG 2.GRUP EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FK EVİNDE LİDER 12 BİNGÖLSPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI....

İLGİLİ HABERLER

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF 3. Lig: Erciyes 38 FK 1-1 12 Bingölspor
2
Erol Bulut: Kulüpten Bilgiler Nuri Şahin’e Sızdırıldı
3
TFF Tahkim Kurulu, Karakoyun ve Ndongala cezalarını onadı
4
Sivasspor Manisa FK Maçı İçin Antrenmanlara Start Verdi
5
Eyüpspor 0-0 Antalyaspor — Trendyol Süper Lig (İlk Yarı)
6
NBA'de LaVine ve DeRozan Fırtınası: Kings, Pistons'ı Geçti
7
Antalya'da ITF Masters Turu Dünya Şampiyonası Heyecanı Sürüyor

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor