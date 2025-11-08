TFF 3. Lig: Orduspor 1967 1-0 Amasyaspor — Alim'in Golü

Orduspor 1967, Nesine 3. Lig 3. Grup 10. haftasında Alim'in 14. dakikadaki golüyle Amasyaspor'u 1-0 yendi; Oğulcan kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 19:05
Maç Özeti

Nesine 3. Lig 3. Grup 10. haftasında Orduspor 1967, konuk ettiği Amasyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: 19 Eylül
Hakemler: Sercan Karaca, Hamza İnal, Ali İmran Genli

Takımlar

Orduspor 1967: Mertcan, Eren (Arda dk. 81), Hakan, Ömer Alper, Sarper, Oğulcan, Cuma (Osman dk. 81), Erdem Onur (Tolga dk. 64), Alim (Mert dk. 70), Ali Kemal, Ege

Amasyaspor: Onur, Burak Can, Bayram Enes, Kerem, Tamer (Onur dk. 46), Fatih, Arda (Polat dk. 46), Ali İhsan, Yusuf (Ahmed Kağan dk. 63), Ömer Faruk, Burak (Cenk dk. 83)

Maç Notları

Gol: Alim (dk. 14) (Orduspor 1967)

Kırmızı kart: Oğulcan İnanç (Orduspor 1967)

Sarı kartlar: Alim, Ömer Alper, Mertcan Dağlı (Orduspor 1967); Tamer, Bayram Enes, Polat, Ahmed Kağan, Ali İhsan, Fatih, Ömer Faruk (Amasyaspor)

