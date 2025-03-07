TFF, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Etkinlikler Düzenledi

TFF, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Etkinlikler Gerçekleştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın hakemler ve birçok davetli katıldı.

Etkinlikler ve Paneller

Etkinlikler çerçevesinde "Türk futbolunda karar verici kadınlar" paneli ve "Kadın hakemlik eğitimleri" söyleşisi yapıldı. MHK Başkanı Gündoğdu, organizasyonda yaptığı açılış konuşmasında, kadın hakemlerle empati yapmayı hedeflediklerini belirtti: "Türkiye'de hakemliğin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Özellikle kadınlar bu konuda fazlasıyla övgüyü hak ediyor. Eğitime yatırım yapmadan hiçbir şekilde verim alamayız. Bu etkinlikler doğrultusunda empati yapmak ve kadınların bakış açılarının birleştiği noktayı yakalamayı arzu ettik. 610 kadın hakemimiz var ve bu sayı erkek hakemlere oranla oldukça dengesiz. Önce niceliği, sonrasında niteliği artırmamız gerekiyor. Ocak ayında 42 kadın hakem arkadaşımızı klasmandaki kadrolara dahil ettik. En önemli hedefimiz sahada nitelik ve niceliği artırırken, VAR kadrosunda da kadın hakemler yetiştirmek. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Panelde Kadın Hakemlerin Rolü

Hakemler Melek Dakan ve Arzu Görgün’ün konuşmacı olarak katıldığı "Türk futbolunda karar verici kadınlar" panelinde, Türk futbolunda kadın hakemlerin yeri tartışıldı. Hakemler Asen Albayrak ve Ayşenur Karakoç ile Selçuk Pehlivanoğlu ise "Kadın hakemlik eğitimleri" söyleşisinde, kadın hakemlere verilen eğitim süreçlerini ve İngilizce eğitiminin nasıl bir öneme sahip olduğunu konuştular.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun Mesajı

Panellerin ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kadınların her zaman ön planda olması gerektiğini ifade etti: "Kadınların bizden önde olması lazım. Bizim kadın hakemlerimiz dimdik durur, kararlarını dimdik verir. Derbi maçlarında yabancı hakem istiyorlar, benim tek dileğim kadın hakemlerimizden birinin derbi maçı yönetmesi. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."

Etkinlikler, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.