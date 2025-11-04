TFF açıkladı: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR kaydı ve Orkun'un kırmızı kartı

Yayın Tarihi: 04.11.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 22:12
TFF, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR kaydını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasının Video Yardımcı Hakem (VAR) kaydını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Maçın kilit anı: 25. dakika

Derbinin 25. dakikasında, Orkun Kökçü'nün Edson Alvarez'e yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Yılmaz faul düdüğünü çalarak Orkun'a sarı kart gösterdi.

VAR, 'potansiyel bir kırmızı kart' için sahada inceleme önerisi sundu. Hakem Yılmaz pozisyonu izlemek için kenara geldi ve VAR hakeminin temas noktasını göstermesinin ardından Yılmaz, "Tamam hocam. Sarı kartı iptal ediyorum" yorumunu yaptı.

VAR'ın "Evet, 10 numara kırmızı kart direkt serbest vuruş" açıklamasının ardından hakem Yılmaz sahaya döndü ve Orkun oyundan ihraç edildi.

