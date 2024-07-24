TFF Ali Koç'u Tebrik Etti

Ali Koç'a TFF'den Tebrik Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçilen Ali Koç için bir tebrik mesajı yayımladı. TFF, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı olan Koç'un bu önemli görevdeki başarısını kutladı.

TFF'den Resmi Açıklama

TFF, yayımladığı açıklamada, "Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın bugün yapılan toplantısında, başkanlığa tekrar seçilen Sayın Ali Koç'u tebrik ederiz. Kendisine başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. Başkanlık Dönemi

Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı dışında, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın da başkanlığını yürütmektedir. Bu göreve yeniden seçilmesi, futbol dünyasında önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.