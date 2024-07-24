Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TFF Ali Koç'u Tebrik Etti

TFF, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına tekrar seçilen Ali Koç'u kutladı ve başarılar diledi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 21:21
TFF Ali Koç'u Tebrik Etti

Ali Koç'a TFF'den Tebrik Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçilen Ali Koç için bir tebrik mesajı yayımladı. TFF, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı olan Koç'un bu önemli görevdeki başarısını kutladı.

TFF'den Resmi Açıklama

TFF, yayımladığı açıklamada, "Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın bugün yapılan toplantısında, başkanlığa tekrar seçilen Sayın Ali Koç'u tebrik ederiz. Kendisine başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. Başkanlık Dönemi

Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı dışında, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın da başkanlığını yürütmektedir. Bu göreve yeniden seçilmesi, futbol dünyasında önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık az önce duyurdu! 3000 TL oldu: Milyonlarca kişiyi kapsıyor

Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

Evi arsası olmayana son fırsat! 80 ilde sudan ucuza konut satılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Evi olmayana 300 bin TL devlet desteği! Başvuruda tek şart var!

Solmuş çiçekleri hayata döndürüyor! Onun adı çiçek coşturan!

Hamam böceklerinin sonunu getiren karışım! Karbonatla karıştırıp dökün!

Evi arsası olmayana son fırsat! 80 ilde sudan ucuza konut satılacak!

Bakanlık az önce duyurdu! 3000 TL oldu: Milyonlarca kişiyi kapsıyor

Belediyeye yüksek maaşlı personel alımı! İlkokul, lise, lisans mezunları dikkat!

Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Tüm Türkiye'de ücretsiz oldu!

KPSS şartsız personel alımı! Merkez Bankası yeni personellerini arıyor!

YÖK Atlas Tercih Robotu ile üniversite tercihlerinizi doğru ve kolay yapın!

E-devlet’te yenilik: Sigorta eksper raporları artık her an elinizin altında!

Yerli üretim yeni Renault Duster'dan şaşırtıcı fiyatlar! Motor seçenekleri büyük ilgi görüyor

Cep dolduran kampanya başladı! Tek sefere mahsus 18.000 TL ödenecek!