TFF, Ampute Futbol Milli Takımı ile Önemli Bir Toplantı Gerçekleştirdi

TFF ve Ampute Futbol Milli Takımı Buluşması
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara'da Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya gelerek önemli konuları masaya yatırdı.
Görüşmenin Detayları
TFF'den yapılan açıklamada, toplantıda ampute futbolun gelişimi, gelecekteki hedefler ve beklentiler hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı belirtildi.
Başarılar Kutlandı
Toplantıda Ampute Futbol Milli Takımı'nın üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olmasının ardından TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, milli takımın başarılarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, "TFF olarak engelli futboluna desteğimiz artarak sürecek." dedi.