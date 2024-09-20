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TFF, Ampute Futbol Milli Takımı ile Önemli Bir Toplantı Gerçekleştirdi

TFF, Ampute Futbol Milli Takımı ile Ankara'da bir araya gelerek başarıları ve gelecek hedeflerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:31
TFF, Ampute Futbol Milli Takımı ile Önemli Bir Toplantı Gerçekleştirdi

TFF ve Ampute Futbol Milli Takımı Buluşması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara'da Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya gelerek önemli konuları masaya yatırdı.

Görüşmenin Detayları

TFF'den yapılan açıklamada, toplantıda ampute futbolun gelişimi, gelecekteki hedefler ve beklentiler hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Başarılar Kutlandı

Toplantıda Ampute Futbol Milli Takımı'nın üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olmasının ardından TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, milli takımın başarılarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, "TFF olarak engelli futboluna desteğimiz artarak sürecek." dedi.

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