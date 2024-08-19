TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Amatör Futbolun Önemi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Diyarbakır'da Önemli Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Diyarbakır'da yaptığı basın açıklamasında amatör futbolun Türkiye'deki kalkınmadaki kritik rolünü vurguladı. Hacıosmanoğlu, "Amatöre çok önem veriyoruz. Futbolun kalkınmasının da ilk hamlesinin oradan başlaması gerektiğine inanıyoruz. Önceliğimiz o," ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valiliği ve DTSO Ziyareti

Hacıosmanoğlu, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret eden Hacıosmanoğlu, burada yerel yöneticilere ve iş insanlarına projeleri hakkında bilgi verdi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne Ziyaret

Başkan Hacıosmanoğlu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün Şehmus Özer Tesislerini ziyaret etti. Mevcut durumu değerlendiren Hacıosmanoğlu, "Futbolun en büyük özelliği geniş kitlelere hitap etmesidir. Barışı ve kardeşliği sağlamak için her alanda bunu kullanmalıyız," dedi.

Amatör Futbolun Önemi ve Gelecek Planları

Amatör futbolun önemine değinen Hacıosmanoğlu, "Bu vatan, bu bayrak bizim. Vatanıyla, bayrağıyla sorunu olmayan herkes için buradayız," biçiminde konuştu. Amacı futbolu amatörden başlayarak, üreten bir yapı haline getirmek olduğunu anlatan Hacıosmanoğlu, yaşanan yabancı oyuncu sorununa da dikkat çekti.

Amedspor'a Kardeşlik Mesajı

Amed Spor'un taraftarlarına da seslenen Hacıosmanoğlu, kardeşliğin nasıl pekiştirileceğini ve bunun için maçta birlikte hareket etme çağrısında bulundu. Taraftarların bu konuda ne denli önemli bir rolü olduğunu belirten Hacıosmanoğlu, Diyarbakır'ın güzel bir şehir olduğunu ifade etti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden Destek İstendi

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı ise kentte tarihi anlar yaşandığını dile getirerek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na teşekkür etti. Kulüp olarak birçok alanda mücadele verdiklerini belirtilen Elaldı, altyapı ve farklı branşlar için destek beklentilerini aktardı.

Hacıosmanoğlu, akşam saat 21:00'de saat Amed Spor’un karşılaşmasını izlemek üzere sahada olacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda), Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nı (DTSO) ziyaret etti.