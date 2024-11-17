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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni Tanıtacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin tanıtımını yapacak.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 16:32
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni Tanıtacak

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Önemli Tanıtım Desteği

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin tanıtımı için harekete geçti. Hacıosmanoğlu, yerel ve ulusal düzeyde tanıtım çalışmaları gerçekleştireceklerini duyurdu.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni ziyaret eden Hacıosmanoğlu, burada incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç, Hacıosmanoğlu’na kamp merkezi hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı ve Spor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sekmen ile birlikte, merkezin sunduğu olanakları değerlendirdi.

Hacıosmanoğlu, merkezin donanımı hakkında olumlu görüş belirterek, bu önemli tesisi tanıtmak adına çeşitli çalışmalar yapılacağını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni ziyaret ederek incelemede bulundu. Hacıosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Spor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sekmen'den merkezle ilgili bilgi aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni ziyaret ederek incelemede bulundu. Hacıosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Spor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sekmen'den merkezle ilgili bilgi aldı.

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