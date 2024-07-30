TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Infantino ile Paris'te Görüştü

TFF ve FIFA İş Birliği Güçleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te FIFA Başkanı Gianni Infantino ile önemli bir toplantı yaptı. Görüşmeye, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ceyhun Kazancı ve Lale Cander ile FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström ve FIFA Avrupa Üye Federasyonları Direktörü Elkhan Mammadov da katıldı.

Sıcak Bir Atmosferde Geçen Toplantı

Görüşme, oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Infantino, Hacıosmanoğlu'nu TFF başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti ve ona success diledi. FIFA Başkanı, Türkiye’nin bölgesindeki önemine vurgu yaparak, bu büyük ülkenin futbol dünyasında liderlik yapma potansiyelinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Hacıosmanoğlu ise toplantıda, TFF ile FIFA arasındaki ilişkileri geliştirmek adına çalışmalar başlattıklarını belirtti. "Futbolun tüm paydaşları ile iş birliği içinde güven ortamını yaratarak ülke futbolunu ilerletmek ve dünya futboluna katkıda bulunmak hedefindeyiz," şeklinde konuştu.

A Milli Takım Forması Hediye Edildi

Toplantının sonunda Hacıosmanoğlu, Infantino'ya üzerinde ismi yazılı 10 numaralı A Milli Takım formasını hediye etti. TFF, Infantino'nun kendilerine Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için bir davet mektubu gönderdiğini daha önce duyurmuştu.