TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Kayserispor'u Ziyaret Etti

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı maç için Kayseri'ye gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kayserispor Kulübü'nü ziyaret etti.

Kayserispor Tesislerinde Buluşma

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kentteki ziyaretleri kapsamında beraberindeki heyetle birlikte sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde Başkan Ali Çamlı ile bir araya geldi. Ziyareti sırasında milli maç hazırlıkları hakkında bilgi alışverişinde bulunan Hacıosmanoğlu, Çamlı'ya misafirperverliği için teşekkür etti.

Ziyaret sırasında Hacıosmanoğlu, milli futbolcuların imzaladığı formayı başkan Çamlı'ya hediye etti. Aynı zamanda, İbrahim Hacıosmanoğlu'na da Kayserispor'un forması takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı ile Görüşme

TFF heyeti, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı da ziyaret ederek kentteki futbol faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı maç için Kayseri'ye gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (ortada), Kayserispor Kulübünü ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı maç için Kayseri'ye gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (ortada), Kayserispor Kulübünü ziyaret etti.